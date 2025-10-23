डिनर करने 5 स्टार होटल गई थी महिला, कुर्सी पर आलथी-पालथी मारकर बैठने पर मैनेजर ने लगा दी क्लास

Woman Slams Taj Hotel Delhi: त्योहारों का वक्त था, दिवाली की रात और श्रद्धा शर्मा (YourStory की फाउंडर) अपनी बहन के साथ दिल्ली के ताज होटल के House of Ming में डिनर करने पहुंचीं, लेकिन कुछ ही पलों में, जो शाम यादगार बननी थी, वो एक 'embarrassing experience' में बदल गई. श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि जैसे वह कुर्सी पर आलथी-पालथी मारकर बैठी, रेस्टोरेंट मैनेजर ने उन्हें टोका और कहा, 'यह फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, यहां इस तरह बैठना ठीक नहीं है. कुछ गेस्ट्स को इससे दिक्कत है.'

'मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं आराम से बैठी थी…' (Taj Hotel Delhi Viral Video)

श्रद्धा ने वीडियो में कहा, 'मैं एक आम भारतीय महिला हूं, जो अपनी मेहनत से कमाए पैसों से यहां खाने आई हूं. क्या ताज होटल अब हमें सिखाएगा कि कैसे बैठना है?' उन्होंने आगे लिखा कि मैनेजर ने उनके Salwar-Kameez और Kolhapuri chappals पर भी कमेंट किया और कहा, 'यहां बहुत अमीर लोग आते हैं, आपको बंद जूते पहनने चाहिए.'

एक आम इंसान, जो मेहनत करके, अपना पैसा कमा कर, अपनी इज़्ज़त के साथ ताज होटल में आता है — उसे आज भी इस देश में ज़लील और अपमानित होना पड़ता है।

और मेरी गलती क्या है? सिर्फ़ ये कि मैं बैठ गई एक “regular padmasana style” में?

क्या ये मेरी गलती है कि ताज मुझे सिखा रहा है कि कैसे बैठना… pic.twitter.com/vKBYjg8ltb — Shradha Sharma (@SharmaShradha) October 21, 2025

सोशल मीडिया पर मचा बवाल (Woman Slams Taj Hotel Delhi)

श्रद्धा की यह पोस्ट जैसे ही X (Twitter) पर वायरल हुई, लोगों ने अलग-अलग राय दी. कई यूजर्स ने उनका समर्थन करते हुए लिखा, आलथी-पालथी कोई असभ्यता नहीं, यह हमारी संस्कृति है. वहीं कुछ ने होटल का पक्ष लेते हुए कहा, यह आपका घर नहीं है, पब्लिक प्लेस है. दूसरों को भी सीट का ध्यान रखना चाहिए.

ताज होटल की चुप्पी और जनता की बहस (Taj Hotel Delhi controversy)

अब तक Taj Hotel Group की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया...क्या भारतीय तरीके से बैठना 'अनसिविल' माना जाएगा, भले ही वो हमारी पहचान हो?

