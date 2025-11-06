विज्ञापन
यात्री ने 20 रु ज्यादा देने से किया मना, तो वेंडर ने स्लीपर कोच में भगा-भगाकर मारी बेल्ट, Video देख भड़के लोग

ट्रेन में 20 रुपये को लेकर वेंडर और पैसेंजर के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि वेंडर ने बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया. घटना का वीडियो वायरल होते ही लोग रेलवे से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

यात्री ने 20 रु ज्यादा देने से किया मना, तो वेंडर ने स्लीपर कोच में भगा-भगाकर मारी बेल्ट, Video देख भड़के लोग
वेंडर ने स्लीपर कोच में भगा-भगाकर पैसेंजर को मारी बेल्ट

भारतीय रेलने ने ट्रेन के अंदर बेचे जाने वाले पानी से लेकर खाने तक की चीजों के रेट पहले से ही निर्धारित किए हुए हैं. लेकिन, ट्रेन में खाना-पीना देने वाले वेंडर्स के ज्यादा पैसे वसूले जाने पर लोग अक्सर IRCTC से शिकायत करते रहते हैं. लेकिन, इस बार तो बात शिकायत तक पहुंचे उसके पहले ही वेंडर ने पैसेंजर की बेल्ट से पिटाई कर दी और पूरे स्लीपर कोच में दौड़ा-दौड़ाकर उसे मारा.

वायरल वीडियो के मुताबिक, यह मारपीट वेंडर के थाली पर ओवरचार्जिंग करने से शुरु हुई. जिसके बाद चेन्नई से वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली अंडमान एक्सप्रेस में क्लेश शुरु हो गया. मारामारी के इस वीडियो को देख लोग भी जमकर सवाल उठा रहे हैं और रेलवे से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

देखें Video:

वेंडर ने बेल्ट से की पैसेंजर की पिटाई

ट्रेन के स्लीपर कोच में सफर के दौरान, एक पैसेंजर 110 रुपये वाली थाली को 130 रुपये में लेने के लिए से मना कर देता है. जिससे केटरिंग सर्विस वाला वेंडर इतना ज्यादा भड़क जाता है कि वह उसकी बेरहमी से पिटाई कर देता है. वह पैसेंजर को पूरे स्लीपर कोच में भगा-भगाकर बेल्ट से पीटता है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वेंडर बेल्ट से उस शख्स को इतनी निर्दयता से पीट रहा होता है. जैसे उसमें इंसानियत नाम की चीज ही न हो. करीब 14 सेंकड का ये वीडियो यहीं खत्म हो जाता है. खबरों के मुताबिक, इस मामले में रेलवे ने भी जांच शुरु कर दी है.

इस वीडियो को @NCMIndiaa नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- भारतीय रेलवे के कैटरिंग माफिया फिर से सक्रिय हो गए हैं. झांसी रेलवे स्टेशन पर अंडमान एक्सप्रेस में एक यात्री की बेरहमी से पिटाई की गई क्योंकि उसने 110 रुपये की थाली के लिए 130 रुपये देने से इनकार कर दिया. @IRCTCofficial ने कैटरिंग विक्रेताओं के नाम पर ट्रेनों में माफियाओं को घुसा दिया है. इन कैटरिंग गुंडों द्वारा यात्रियों पर हमला अब लगभग आम बात हो गई है.

वीडियो देखकर भड़के लोग, कार्रवाई की मांग

अबतक इस वायरल वीडियो को 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 3 हज़ार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. ट्रेन के अंदर केटरिंग वालों की इस हरकत पर यूजर्स कमेंट सेक्शन में जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- यह बेहद अपमानजनक है और ऐसी घटनाएं अब बहुत आम हो गईं हैं. रेल मंत्री को इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कुछ करना चाहिए. 

दूसरे ने लिखा- ये बहुत शॉकिंग है. अंडमान एक्सप्रेस में एक यात्री को झांसी स्टेशन पर बेरहमी से पीटा गया. क्योंकि उसने 110 रुपये वाली थाली के लिए 130 रुपये देने से इनकार कर दिया था. @IRCTCofficial , ये अब वेंडर्स नहीं, ट्रेन माफिया बन गए हैं. यात्रियों को सुरक्षा चाहिए, रेल पर हमले नहीं. 

