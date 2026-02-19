मगरमच्छ को छेड़ना पड़ा भारी! 'पानी के दैत्य' के सामने हीरो बनने चला..सेकंडों में निकली हवा, देख कांप जाएंगे आप

Crocodile Attack On Man: सोशल मीडिया पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला Viral Video तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बंदा विशालकाय मगरमच्छ को छेड़ने की गलती करता नजर आता है. बहादुरी दिखाने के चक्कर में मामला ऐसा बिगड़ता है कि जान पर बन आती है.

डंडे से छेड़ा, मगरमच्छ भड़का (Man Teases Crocodile, Animal Attacks)

वीडियो की शुरुआत मगरमच्छों के बाड़े से होती है. एक बड़ा सा मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आराम कर रहा होता है. उसके पीछे दो लोग डंडा लेकर खड़े रहते हैं, तभी उनमें से एक शख्स मगरमच्छ को डंडे से छेड़ देता है. बस फिर क्या था. मगरमच्छ पल भर में भड़क उठता है और तेजी से उनकी ओर बढ़ता है. जिसने उसे छेड़ा, वह तो साइड हो जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसकी जद में आ जाता है. मगरमच्छ हमला करने की कोशिश करता है. वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, इसलिए आगे क्या हुआ यह साफ नहीं हो पाता, लेकिन खतरा कितना बड़ा था यह साफ देखा जा सकता है.

लाखों बार देखा गया वीडियो (Crocodile attack viral video)

इस हमले के वीडियो को इंस्टाग्राम पर therealtarzann नाम की आईडी से शेयर किया गया है. अब तक इसे 3.9 मिलियन यानी करीब 39 लाख बार देखा जा चुका है. हजारों लोगों ने इसे लाइक किया और कमेंट में अपनी हैरानी जताई. किसी ने बंदे को टारजन बताया, तो किसी ने कैमरा मैन की हिम्मत की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि अगर मगरमच्छ ने पूंछ झटक दी होती तो हालात और भी खराब हो सकते थे. यह Viral Video सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि एक चेतावनी है. बहादुरी और बेवकूफी के बीच बहुत पतली लकीर होती है. जंगली जानवरों के साथ खिलवाड़ करना कभी भी भारी पड़ सकता है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.