बड़े झूले से लटकी महिला को बचाने के लिए लड़के ने लगाई जान की बाजी, जज्बा ऐसा कि दिल जीत लिया

बाजार में जायंट व्हील पर लटकी महिला को बचाने के लिए एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डाल दी. इस बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर 4 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

बड़े झूले से लटकी महिला को बचाने के लिए लड़के ने लगाई जान की बाजी, जज्बा ऐसा कि दिल जीत लिया
भाटापारा में वायरल हुआ बहादुरी का वीडियो, 4 करोड़ से ज्यादा व्यूज

Aunty Hanging On Swing Video: छत्तीसगढ़ के भाटापारा में लगे मीना बाजार में एक दिल दहला देने वाला दृश्य कैमरे में कैद हो गया. यहां जायंट व्हील झूले पर झूल रही एक महिला अचानक फिसल गई और झूले के बॉक्स पर लटक गई. नीचे मौजूद लोग चीख-पुकार मचा रहे थे, तभी एक कम उम्र का लड़का अपनी जान की परवाह किए बिना 'हीरो' बनकर सामने आया.

लड़के की बहादुरी ने जीता दिल (Giant Wheel rescue video)

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि झूला ऊपर-नीचे हो रहा है और महिला डर के मारे बॉक्स पर लटकी हुई है. पहले तो लगा कि झूला नीचे आएगा और महिला उतर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. झूला रुकने के बाद भी वह ऊपर की ओर ही रही. इस बीच, पास वाले बॉक्स में बैठे लोग महिला को पैरों से अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हाथ छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, तभी उसी बॉक्स में मौजूद एक युवक फुर्ती से बाहर निकलकर ऊपर चढ़ जाता है और महिला का हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित अंदर बैठा देता है. यह नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं.

यहां देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर मचा तहलका (Brave boy saves woman on swing)

इस वीडियो को Instagram पर @cute_boy_munna_ नाम के यूजर ने शेयर किया और कैप्शन में लिखा, भाटापारा मीना बाजार में एक्सीडेंट होते-होते बच गया. पोस्ट होते ही यह वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. महज एक दिन में इसे 4 करोड़ 22 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, 10 लाख से ज्यादा लाइक्स और साढ़े 7 हजार से अधिक कमेंट्स आ चुके हैं.

लोगों की प्रतिक्रियाएं (Guy Saves Woman Life On Giant Wheel)

वीडियो पर नेटिज़न्स लड़के की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, लड़का सच में बहादुर है. दूसरे ने मजाक में कहा, लगता है झूले के ऑपरेटर इनके पतिदेव होंगे. तीसरे ने चुटकी ली, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये औरत गिरी कैसे. वहीं, किसी ने लिखा, नारी शक्ति जिंदाबाद.

