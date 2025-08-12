पुल पर तेज़ धारा में बह रहा था बाढ़ का पानी, ट्रैक्टर से रास्ता पार करने लगा शख्स, देखकर लोगों का फूटा गुस्सा

मानसून मंथ में भारत में कई जगहों पर बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है. मौजूदा साल की सबसे बड़ी त्रासदी उत्तरकाशी के धाराली में हुई है, जहां खीरगंगा ने अपना रास्ता बदला और कई घरों को अपनी जद में ले लिया. दूसरी तरफ, गंगा का पानी प्रयागराज में भर गया है, जिसकी वजह से लोगों का घर से निकलना दूभर हो चुका है. इस बीच पानी भरने से पुल और सड़क से गंभीर हादसे भी सामने आ रहे हैं. अब इस वायरल वीडियो को देखने के बाद आपको भी लोगों की तरह गुस्सा आ सकता है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक ट्रैक्टर चालक को अपनी जान जोखिम में डालते हुए देखा जा रहा है.

शख्स ने जोखिम में डाली जान (Man Tractor Flood Viral Video)



यह वीडियो एक बांध का है, जिसे एक शख्स अपने ट्रैक्टर से पार करता दिख रहा है. वहीं, बांध पर पानी का बहाव इतना तेज है कि इंसान इस पर खड़ा नहीं हो सकता. वीडियो के कैप्शन के मुताबिक, 'यह बांध छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के खरसोटा में लावा नदी पर बने अनिकेत डैम का है. यह बांध खेतों में सिंचाई की जरूरतों को पूरा करता है. वहीं, इस पुल पर यह शख्स अपनी जान की परवाह किए बिना इसे पार करता दिख रहा है. वीडियो में देखेंगे कि कैसे यह शख्स धीरे-धीरे पुल को पार कर रहा है, इस पुल के दोनों ओर रेलिंग भी नहीं है. वीडियो में दिखाया नहीं गया है कि आखिर में इसके साथ क्या होता है.

लोगों ने सुनाई खरी-खोटी (Chhattisgarh viral video)

लेकिन इस हरकत पर शख्स को लोगों ने बुरी तरह ट्रोल जरूर किया है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'अगर यह शख्स जिंदा है, तो इसकी पिटाई का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जाना चाहिए'. दूसरा यूजर लिखता है, 'यह अपने आपको हैवी ड्राइवर समझ रहा है'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'कोई कैसे अपनी जान को इस तरह जोखिम में डाल सकता है. कई यूजर्स इसी तरह इस शख्स को खरी-खरी सुना रहे हैं और कईयों ने तो इस वीडियो को एआई जनरेटेड भी बताया है. खैर, इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सभी से अनुरोध है कि ऐसा जोखिम कतई ना उठाए.

