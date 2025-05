21000 फीट की ऊंचाई पर‍ विमान उड़ा रहा था पायलट, तभी अचानक सामने आ गया UFO

Massive 1,000-Foot UFO Found In US: हाल ही में एक रहस्यमयी तस्वीर (mysterious photo) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिकी साउथवेस्ट के ऊपर 1,000 फीट चौड़ी (1,000-foot-wide UFO) एक UFO (अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट) मंडरा रही थी. यह तस्वीर पूर्व डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अधिकारी और UFO एक्टिविस्ट लुइस 'ल्यू' (Lue) एलीजोंडो (Elizondo) ने शेयर की, जो इससे पहले भी ऐसे दावे कर चुके हैं.

UFO की तस्वीर ने मचाया तहलका (Viral UFO Photo)

यह धुंधली तस्वीर 2021 में एक कमर्शियल पायलट (commercial airline pilot) द्वारा 21,000 फीट की ऊंचाई से खींची गई थी. लोकेशन बताया गया 'फोर कॉर्नर्स' एरिया, जहां न्यू मैक्सिको (New Mexico), एरिज़ोना (Arizona), यूटा (Utah) और कोलोराडो (Colorado) की सीमाएं मिलती हैं. UAP डिस्क्लोजर फंड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, 'फ्लाइट लेवल 20 के पास खींची गई, अनुमानित 600-1,000 फीट व्यास, सिल्वर रंग की डिस्क जैसी वस्तु, लेकिन जैसे ही यह तस्वीर सामने आई, इंटरनेट डिटेक्टिव्स सक्रिय हो गए. कई यूजर्स ने इसे सिर्फ 'क्रॉप सर्कल' यानी खेती के गोल आकार के निशान बताया, जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में आम होते हैं.

ल्यू एलीजोंडो ने दी सफाई (UFO Fact Check)

एक यूजर ने लिखा, 'यह साफ तौर पर एक क्रॉप सर्कल है, न कि कोई UFO. इस तरह के झूठे दावे लोगों का भरोसा कमजोर करते हैं और असली रहस्यों की पड़ताल पर असर डालते हैं.' कुछ यूजर्स ने गूगल मैप्स से तुलना करते हुए बताया कि यह कोई 'एलियन' चीज नहीं, बल्कि आम कृषि चक्र हैं जिन्हें आसमान से देखने पर ऐसा भ्रम होता है. इस विवाद के बाद ल्यू एलीजोंडो ने सफाई दी.

As you know, I am always first to admit mistakes, but this is not one of those times. The facts regarding the photo I shared from a private pilot (as I emphasized several times yesterday during the forum) are as follows:



1. The specific photo had only just been provided to me…