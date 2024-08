एयरलाइन्स के Cute Fee लेने पर शख्स ने पूछा सवाल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, लोग बोले- कुछ दिन बाद सांस लेने की फीस लगेगी

महंगी हवाई यात्राओं को लेकर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स के गुस्से को भड़का दिया है. एडवोकेट श्रेयांश सिंह के अकाउंट से एक्स पर ये पोस्ट किया गया है. इस पोस्ट ने इंडिगो एयरलाइंस द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क, खास तौर पर "क्यूट फीस" के बारे में तीखी बहस छेड़ दी है. पोस्ट में "यूजर डेवलपमेंट फीस" और "एविएशन सिक्योरिटी फीट" को लेकर सवाल पूछा गया है कि आखिर ये फीस क्यों एड किए जाते हैं, जो उड़ानों की पहले से ही भारी लागत में इजाफा करते हैं.

एयरलाइन्स के एक्स्ट्रा फीस पर सवाल

श्रेयांश ने पोस्ट में लिखा, 'प्रिय इंडिगो, यह 'क्यूट फीस' क्या है? क्या आप यूजर्स से क्यूट होने के लिए शुल्क लेते हैं? या आप इसलिए शुल्क लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके विमान क्यूट हैं?''. उन्होंने आगे लिखा, 'यह "यूजर डेवलपमेंट फीस" क्या है? जब मैं आपके विमान में यात्रा करता हूं तो आप मुझे कैसे विकसित करते हैं? यह 'विमानन सुरक्षा शुल्क' क्या है? क्या मैं यात्रा करते समय अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कर नहीं दे रहा हूं? या @MoCA_GoI ने विमानन सुरक्षा को व्यवसायों को आउटसोर्स कर दिया है?''

