Viral News: जुड़वा बच्चों के बीच है का अंतर है 1 साल, लोगों ने कहा- कैसे हुआ ये कमाल?

सोशल मीडिया पर कई ऐसी ख़बरें पढ़ने को मिल जाती हैं, जो ज़रा हटके होती हैं. आज भी एक ख़बर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है. ख़बर के अनुसार, जुड़वां बच्चों के बीच 1 साल (Twins Who Were Born In Different Years) का अंतर है. जी हां, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं. दरअसल, कैलिफोर्निया में एक महिला ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया. एक बच्चा 2021 में जन्म लिया और दूसरा 2022 में. ये मामला बहुत ही अलग है. पहले बच्चे ने 11:45 बजे जन्म लिया, वहीं दूसरे बच्चे ने ठीक 12 बजे लिया. इस ख़बर को Natividad Medical Center ने अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर किया है.