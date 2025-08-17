राजेश खन्ना ने कहा अगर तुम वापस ना आई तो दुनिया जला दूंगा... सुपरस्टार की कथित गर्लफ्रेंड अनीता ने किया दावा

सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपने से आधी उम्र की एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से 1973 में शादी की थी. हालांकि कुछ साल बाद ही डिंपल ने बेटियों ट्विंकल और रिंकी के साथ घर छोड़ने का फैसला किया. इसके कुछ साल बाद राजेश खन्ना अपनी कथित गर्लफ्रेंड अनीता आडवाणी के साथ उनके घर में शिफ्ट हो गए. और सुपरस्टार के साल 2012 में निधन तक साथ रहे. इसी बीच एक नए इंटरव्यू में अनीता आडवाणी ने अपने रिश्ते पर कुछ खुलासे किए हैं. उन्होंने कहा कि वह बहुत लड़ाई करते थे. लेकिन जब भी वह उनके स्टेटमेंट से नाराज होती तो घर छोड़ देती थीं. वहीं एक लड़ाई के बाद राजेश खन्ना से अनीता ने कहा कि अगर वह चाहे तो अपना एक "हरम" बना सकते हैं.

मेरी सहेली यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत में अनीता आडवाणी ने बताया कि राजेश उनके सामने दूसरी महिला की तारीफ करते थे, जिससे वह चिढ़ जाती थीं. उन्होंने कहा, "मैंने कहा, 'ठीक है, तो तुम उसके साथ रहो' और मैं नाराज हो गई. उन्होंने कहा, 'मैं तो बस उसके बारे में बात कर रहा हूं', लेकिन मैं बहुत गुस्से में थी. उन्होंने कहा, 'लोग चार बार शादी करते हैं, उनकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड होती हैं.' तो मैंने कहा, 'गर्लफ्रेंड क्यों? तुम हरम बना सकते हो. तुम कुछ भी कर सकते हो.' हम दोनों में खूब झगड़ा हुआ और मैं वहां से चली गई,"

अनीता ने याद किया कि अगले दिन, वह एक इवेंट में गई थीं, तभी राजेश उन्हें लगातार फोन करते रहे. "उन्होंने कहा, 'अयोध्या मामले में कुछ क़ानूनी आदेश आ गया है और चीजें नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं, दंगे हो सकते हैं, इसलिए तुम अभी घर वापस आ जाओ.' मैंने कहा, 'तो फिर बेकार की बातों से छुटकारा मिल गया. तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं, तो तुम मेरी क्यों परवाह करते हो?' उन्होंने कहा, 'बकवास मत करो. अगर तुम्हें कुछ हो गया, तो मैं दुनिया जला दूंगा।'"

गौरतलब है कि राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी 1973 में हुई थी और 1982 में कपल अलग हो गया था. दोनों की दो बेटियां ट्विंकल और रिंकी खन्ना हैं.