Gold Silver Price Today, Aaj Sone Chandi Ka Bhav Live Updates: चांदी एक बार फिर सस्‍ती हो गई है, जबकि सोना फ्लैट है. MCX पर सोने के भाव में मामूली गिरावट है. मार्च डिलीवरी वाली चांदी 1,700 रुपये से ज्‍यादा सस्‍ती हो गई है और 2.42 लाख रुपये के करीब ट्रेड कर रही है. वहीं सोना 74 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 1,55,687 रुपये पर ट्रेड कर रहा है. आज एक बार फिर सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है.

जानकारों के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने का असर सोने-चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है. तनाव बढ़ने पर सुरक्षित निवेश (सेफ-हेवन) की मांग बढ़ सकती है और सोने-चांदी के भाव चढ़ सकते हैं.

आज 19 फरवरी 2026 को कमोडिटी मार्केट और सर्राफा बाजार में सोने-चांदी का भाव क्‍या चल रहा है, आपके शहर में सोने-चांदी का आज का भाव क्‍या है और एक्‍सपर्ट सोने-चांदी पर निवेशकों को क्‍या सलाह दे रहे हैं, ये तमाम जानकारी हम आपको आज 19 फरवरी के Gold-Silver Live Blog में देने जा रहे हैं.

