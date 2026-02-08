दोस्तों के लिए आग का स्टंट किया, लेकिन एक बड़ी गलती हो गई, लड़के के मुंह में आग लग गई, चौंकाने वाला वीडियो वायरल

कुछ लोगों को स्टंट करने का बहुत शौक होता है. ये लोग मौका मिलते ही स्टंट करते हैं. ऐसे ही एक शौकिया कलाकार का वीडियो सामने आया है. यह लड़का एक शादी में आग का स्टंट कर रहा था. दरअसल, यह स्टंट देखने में जितना आसान लगता है, उतना है नहीं. स्टंट करते समय एक अप्रत्याशित घटना घटी. लड़के ने अपने मुंह में केरोसिन भरकर आग पर छिड़का, लेकिन आग हवा में उड़ने के बजाय लड़के का चेहरा ही जल उठा. इस घटना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह वीडियो X अकाउंट @Nalanda_index द्वारा शेयर किया गया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टंट करते समय लड़के के चेहरे पर आग लग गई. दरअसल, उसके मुंह में थोड़ा सा केरोसिन रह गया था और उसी में आग लग गई. आसपास जमा लोग आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग बुझ नहीं रही है. जिसके चलते अफरा-तफरी मच गई है.

वीडियो के कैप्शन में लिखा कि बस देखिए कि रील बनाने का यह पागलपन दुनिया को कहां ले जा रहा है. पहले, लोग ट्रेनों के सामने, सड़कों पर और नदियों के ऊपर पुलों पर अपनी जान जोखिम में डालते थे. अब उन्होंने आग से खेलना शुरू कर दिया है और इस पागलपन में बच्चों को भी घसीटा जा रहा है. इस बच्चे को देखिए, आग ने उसका चेहरा जला दिया. वे निशान एक दिन या एक महीने में गायब नहीं होंगे, उसे जिंदगी भर उनके साथ जीना होगा. यह कोई "कंटेंट" नहीं है. यह बेवकूफी है जो जिंदगी भर की सजा बन रही है.

Just watch where this reel-making madness is taking the world.

First, people risked their lives in front of trains, on roads, and on bridges over rivers. Now they've started playing with fire and even children are being dragged into this insanity.

Look at this child fire caught… pic.twitter.com/7JrbTIhPSP — The Nalanda Index (@Nalanda_index) February 4, 2026

वीडियो सिर्फ 10 सेकंड का है. इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि बाद में इस युवक के साथ क्या हुआ. वीडियो में दिख रही स्थिति को देखकर यह स्पष्ट है कि लड़के का चेहरा जल गया होगा और उसे बहुत दर्द हो रहा होगा. खैर, इस वीडियो को सैकड़ों इंटरनेट यूजर्स देख चुके हैं और कई लोगों ने इस लड़के की कड़ी आलोचना की है. कुछ लोगों ने तो लड़के के माता-पिता को भी इसके बारे में बताया है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.