इंसान ही नहीं पंछी भी कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, बस की छत पर सवार दिखा कौओं का झुंड

सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए पिछले कुछ समय से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जा रहा है. इससे न सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट में मदद मिलती है, बल्कि प्रदूषण कम करने की दिशा में प्रभावी कदम हो सकता है. बीते दिनों मुंबई में इंसानों के साथ कौए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते दिखाई दिए जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो पर मजेदार कमेंट्स की बरसात कर रहे हैं. बस की सवारी कर रहे कौओं का वीडियो एक्स पर छाया हुआ है.

कौओं ने की पब्लिक बस की सवारी (crows mumbai bus ride)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दिनों एक अनोखा वीडियो देखने को मिल रहा है. मुंबई में BEST (बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट) बस की छत पर सवार कौओं के एक झुंड के वीडियो ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो खूब चर्चा बटोर रहा है. मात्र 4 सेकेंड लंबा यह वीडियो काफी यूजर्स का ध्यान आकर्षित कर रहा है. कई यूजर्स की दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि आखिर बस की छत पर सवार होकर कौओं का यह झुंड कहां जा रहा है.

यहां देखें वीडियो

where are they going pic.twitter.com/cqe1YqkOT3