कोच में फर्श पर पांव पसारकर लेट गया बंदा, वायरल फोटो देख लोग बोले- दिल्ली मेट्रो है या मामा का घर?

Man Sleeps on Delhi Metro Floor: दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन कुछ यात्री अपनी हरकतों से दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं. मेट्रो में ज़मीन पर बैठना तो आम बात हो गई है, लेकिन अब एक शख्स की मेट्रो के कोच में आराम से लेटे हुए तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है. इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है और एक बार फिर से दिल्ली मेट्रो की सख्ती को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

दिल्ली मेट्रो या पर्सनल बेडरूम? (man sleeping in metro)

यह वायरल तस्वीर दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन की बताई जा रही है, जो वैशाली और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से द्वारका सेक्टर-21 के बीच चलती है. तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक शख्स मेट्रो के फर्श पर पूरी तरह लेटा हुआ है. उसने चप्पलें एक तरफ उतार दी हैं और बैग को तकिया बनाकर चैन की नींद ले रहा है. यह दृश्य देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि, मेट्रो की ठंडी हवा और थकावट ने शख्स को सुला दिया, लेकिन यह आम शिष्टाचार और सिविक सेंस के पूरी तरह खिलाफ है.

यहां देखें पोस्ट

Let the inconvenience to passengers go to hell. I don't care. #BlueLine@OfficialDMRC pic.twitter.com/uwPCakb2w9