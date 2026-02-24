पानीपुरी का ‘कॉम्बैट वर्जन’! मुंबई के स्ट्रीट वेंडर का अनोखा अंदाज वायरल, वॉटर गन से परोस रहा जलजीरा

मुंबई के एक स्ट्रीट फूड वेंडर ने पानीपुरी परोसने का ऐसा अनोखा तरीका अपनाया है, जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. पारंपरिक तरीके को छोड़कर यह वेंडर जलजीरा को वॉटर गन के जरिए ग्राहकों तक पहुंचा रहा है. इस अनोखे अंदाज का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. इस मजेदार वीडियो को मुंबई की व्लॉगर साक्षी गढ़ावे ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा- पानी पूरी, लेकिन इसे लड़ाकू वर्जन में बनाओ.

वॉटर गन से भरा जा रहा जलजीरा

वीडियो में वेंडर मैट्रिक्स स्टाइल के डार्क कपड़ों और कॉम्बैट लुक में नजर आता है. पारंपरिक स्टील के बर्तन या करछी की जगह वह रंगीन सुपर-सोकर वॉटर गन का इस्तेमाल करता है, जिसमें जलजीरा भरा हुआ है. वह पहले गोलगप्पों में मसालेदार आलू का मिश्रण भरता है और फिर निशाना लगाकर वॉटर गन से जलजीरा सीधे पुरी में डालता है. कुछ ग्राहकों के लिए वह सीधे उनके मुंह में भी जलजीरा स्प्रे करता नजर आता है. आसपास खड़े लोग इस अनोखे अंदाज को देखकर हंसते और अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई देते हैं.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर छाया ‘कॉम्बैट पानीपुरी'

हालांकि पानीपुरी के मुख्य स्वाद वही हैं, कुरकुरी पुरी, मसालेदार भरावन और खट्टा-तीखा जलजीरा- लेकिन परोसने का यह तरीका इसे एक परफॉर्मेंस जैसा अनुभव बना देता है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस क्रिएटिव आइडिया की खूब तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, यह तो एक शानदार स्टार्टअप आइडिया लग रहा है. कुछ लोगों ने इसे थीम्ड फूड ट्रक या पॉप-अप कॉन्सेप्ट में बदलने की भी बात कही. वहीं, कई यूजर्स ने वेंडर के स्टाइल और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कमेंट्स में दिल वाले इमोजी की भरमार कर दी.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

