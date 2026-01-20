सब्ज़ी बेचने वाली मां को बेटे ने दी CRPF में सिलेक्शन की खबर, फिर जो हुआ, देखकर कोई भी रो पड़ेगा

Mother Son Emotional Video: सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी मां को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी देता नजर आ रहा है. महाराष्ट्र के पिंगुली गांव के शेतकर वाड़ी इलाके से ताल्लुक रखने वाले गोपाल सावंत ने अपनी मां को बताया कि उनका चयन केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल में हो गया है. खास बात यह है कि यह खबर उन्होंने उसी फुटपाथ पर दी, जहां उनकी मां सालों से सब्ज़ी बेचकर परिवार का पेट पालती रही हैं.

मां की खामोशी में छुपा संघर्ष

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुडल नगर पंचायत के पास फुटपाथ पर बैठी मां चुपचाप बेटे की बात सुनती हैं. जैसे ही उन्हें समझ आता है कि बेटा देश की सेवा के लिए चुना गया है, उनकी आंखें भर आती हैं. यह आंसू सिर्फ खुशी के नहीं, बल्कि उन अनगिनत दिनों की कहानी कहते हैं, जब उन्होंने धूप, बारिश और मुश्किल हालात में मेहनत कर बेटे के सपनों को जिंदा रखा.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर भावनाओं का सैलाब

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर विलास कुडलकर नाम के यूजर ने शेयर किया है. कुछ ही दिनों में इसे एक करोड़ बीस लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हजारों लोग कमेंट कर मां-बेटे की इस जोड़ी को सलाम कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि यह वीडियो उन माता-पिता की असली तस्वीर है, जो खुद पीछे रहकर अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं.

मेहनत और अनुशासन की कहानी

गोपाल सावंत के सोशल मीडिया पोस्ट्स से पता चलता है कि इस सफलता के पीछे कड़ी मेहनत और अनुशासन भरा सफर रहा है. ट्रेनिंग के दिनों की तस्वीरें और दिनचर्या यह बताती हैं कि यह मुकाम एक दिन में नहीं मिला. वायरल वीडियो उस संघर्ष की झलक देता है, जो अक्सर कैमरे से दूर रह जाता है.

