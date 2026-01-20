बंगाली शादी में दो लड़कों ने किया ‘डोला रे डोला’ पर धमाकेदार डांस, 40 लाख लोग रह गए दंग

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवक बंगाली शादी के संगीत समारोह में फिल्म देवदास के मशहूर गाने ‘डोला रे डोला' पर शानदार डांस करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो देखने वालों को न सिर्फ हैरान कर रहा है, बल्कि दिल भी जीत रहा है.

स्टेज पर परफॉर्मेंस, तालियों से गूंजा हॉल

वीडियो में दोनों युवक एक जैसे काले कपड़ों में स्टेज पर परफॉर्म करते दिखाई देते हैं. उनकी एनर्जी, एक्सप्रेशन और तालमेल ने वहां मौजूद मेहमानों को झूमने पर मजबूर कर दिया. हर स्टेप पर तालियां और सीटियां गूंजती रहीं, जिससे साफ है कि परफॉर्मेंस को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला.

देखें Video:

करण जौहर और रणवीर सिंह से मिली प्रेरणा

इस वीडियो को मुंबई में रहने वाले टेक प्रोफेशनल पार्थ कौशिक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि बंगाली शादी में इस गाने पर डांस करना तो बनता है. साथ ही उन्होंने फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह के डांस का जिक्र करते हुए अपनी प्रेरणा भी बताई.

सोशल मीडिया पर टूटे स्टीरियोटाइप

यह वीडियो अब तक 40 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और सैकड़ों लोग इस पर कमेंट कर चुके हैं. कई यूजर्स ने इसे स्टीरियोटाइप तोड़ने वाला डांस बताया. एक यूजर ने लिखा, कि असली मर्दानगी तब दिखती है जब इंसान खुद में इतना सुरक्षित हो कि किसी गाने पर डांस करने से उसकी पहचान पर फर्क न पड़े.

‘डोला रे डोला' आज भी है आइकॉनिक

संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास का यह गाना आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार डांस नंबरों में गिना जाता है. इस गाने पर दो युवकों की यह परफॉर्मेंस साबित करती है कि कला और अभिव्यक्ति किसी एक जेंडर की मोहताज नहीं होती.

