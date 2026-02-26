विज्ञापन
वरमाला में हुआ खेला, दुल्हन के कदम से बदला पूरा माहौल, सन्न रहे घराती-बाराती

सजे हुए मंच पर रोशनी, हंसी और तालियों का शोर था...सबको लगा अब खुशियों का लम्हा आएगा, लेकिन अगले ही पल ऐसा वाकया हुआ कि, महफिल में सन्नाटा छा गया. वरमाला की रस्म में जो हुआ, उसने सबको हैरत में डाल दिया.

वरमाला के दौरान दुल्हन ने दूल्हे के गले में फेंकी माला, दूल्हे ने दिया ऐसा जवाब, मेहमान रह गए सन्न

Bride Throws Garland: रोशनी से जगमगाता स्टेज, तालियों की गूंज और कैमरों की चमक के बीच सबको इंतजार था उस खुशनुमा लम्हे का, जब वरमाला की रस्म पूरी होगी, लेकिन जैसे ही दुल्हन ने हाथ उठाया, माहौल ने अचानक करवट ले ली. जो पल मुस्कान और मजाक से भरा होना था, वह देखते ही देखते हैरत और सन्नाटे में बदल गया.

वरमाला की रस्म में बदला माहौल (Varmala viral video)

शादी का दिन हर किसी के लिए खास होता है. सात फेरे, वादे और परिवार की मौजूदगी इसे यादगार बनाते हैं. खासकर वरमाला की रस्म, जहां हंसी मजाक और ठिठोली आम बात है, लेकिन इस वायरल वीडियो में नजारा कुछ अलग ही दिखा, जिसके बाद Varmala viral video, bride throws garland, wedding stage video जैसे कीवर्ड्स के साथ यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है. वीडियो में स्टेज खूबसूरती से सजा है और मेहमानों की निगाहें दूल्हा दुल्हन पर टिकी हैं.

दुल्हन का अचानक बदला अंदाज (Bride Sudden Reaction)

जैसे ही दुल्हन के हाथ में माला दी जाती है, सबको उम्मीद होती है कि वह मुस्कुराते हुए दूल्हे के गले में डालेगी, लेकिन अचानक वह माला दूल्हे की ओर फेंक देती है कुछ सेकंड के लिए माहौल ठहर सा जाता है. मेहमान एक दूसरे को देखने लगते हैं. गौर करने वाली बात यह है कि दूल्हा भी चुप नहीं रहता. वह माला उठाकर उसी अंदाज में दुल्हन की तरफ उछाल देता है. यह वीडियो एक्स पर @ChapraZila अकाउंट से शेयर किया गया, जहां से यह तेजी से वायरल हुआ. हजारों लोग इसे देख चुके हैं. कुछ यूजर्स इसे गुस्से का इजहार बता रहे हैं, तो कुछ इसे मजाक में लिया गया पल मान रहे हैं. 

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

