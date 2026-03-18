बागपत: जाते-जाते रुला गया मोहल्ले का वफादार कालू, स्ट्रीट डॉग का ऐसा अंतिम संस्कार, VIDEO इमोशनल कर देगा

बागपत से एक अनोखी और भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां एक स्ट्रीट डॉग के मरने पर बड़े सम्मान और धूमधाम से उसकी अंतिम विदाई की गई. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. सब प्यार से उसे कालू कहते थे. 24 घंटे मोहल्ले की चौकीदारी और वफादारी के बाद कालू सबका चहेता बन गया था. अब अचानक उसकी रुखसत की खबर ने सबको इमोशनल कर दिया.

सभी मोहल्ले वालों का चहेता था कालू

बागपत कोतवाली क्षेत्र के देवी चौक मोहल्ले में रहने वाले करीब 12 साल के स्ट्रीट डॉग “कालू” की मौत के बाद मोहल्ले के लोगों ने उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह अंतिम विदाई दी.कालू पिछले कई वर्षों से इसी गली में रह रहा था और 24 घंटे मोहल्ले की चौकीदारी करता था. गली के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी का वह चहेता बन चुका था.

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गुब्बारे-फूल मालओं से दी विदाई

कालू की मौत की खबर मिलते ही मोहल्ले में शोक का माहौल बन गया. इसके बाद लोगों ने मिलकर कालू की अंतिम यात्रा निकाली. इस दौरान गुब्बारे, फूल-मालाएं और गानों के साथ उसे विदाई दी गई. बच्चे और बड़े सभी भावुक नजर आए. मोहल्ले के लोगों ने कालू का अंतिम संस्कार यमुना घाट पर किया. स्ट्रीट डॉग के प्रति लोगों का यह प्रेम अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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