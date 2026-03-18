Viral Video: धुरंधर देखने के बाद इंस्टाग्राम पर बढ़ गए फिनलैंड के राष्ट्रपति के फॉलोवर्स, वायरल वीडियो में कनाडा के PM के सामने खुद किया खुलासा

फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का एक वीडियो ऑनलाइन काफी छाया हुआ है और इसे लेकर चर्चा भी हो रही है. इस वीडियो में उन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और दोनों की पत्नियों के साथ लंदन के हाइड पार्क में जॉगिंग करते हुए देखा जा सकता है. ये दोनों नेता UK की आधिकारिक यात्रा के दौरान एक साथ दौड़ते हुए नजर आए. वीडियो में, स्टब और कार्नी जॉगिंग करते हुए थोड़ी देर बातचीत करते दिख रहे हैं, कार्नी फ़िनलैंड के राष्ट्रपति से पूछते हैं कि भारत में उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या में हाल ही में इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई. स्टब जवाब देते हैं कि जब उन्होंने बताया कि उन्होंने हिंदी फिल्म 'धुरंधर' देखी है, तो लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही.

No ice-hockey rinks available, so a nice morning run in Hyde Park with Prime minister @MarkJCarney, Diana and Suzanne. pic.twitter.com/frvOts0V6v — Alexander Stubb (@alexstubb) March 17, 2026

यह वीडियो स्टब के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया गया था और बाद में ऑनलाइन तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो ने भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा. उनमें से कई लोगों ने दुनिया के दो बड़े नेताओं की तरफ से इंडियन फिल्म की चर्चा पर खुशी जताई.

वीडियो यहां देखें

'धुरंधर 2' के बारे में

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ब्लॉकबस्टर रही. यह कहानी एक भारतीय जासूस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कराची में गुप्त रूप से काम कर रहा होता है. कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक इंटेलिजेंस एजेंट, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने एक आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए, आपराधिक गिरोहों और राजनीतिक हलकों में घुसपैठ करता है. 'धुरंधर 2' इसी कहानी को आगे बढ़ाती है. इसमें भारतीय गुप्त एजेंट, हमज़ा अली मज़ारी अब पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में पूरी तरह से अपनी पैठ बना चुका है. फ़िल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिकाओं में हैं.