वंदे भारत एक्सप्रेस ने जीता 'गोरी मेम' का दिल, सोशल मीडिया पर बयां किया एक्सपीरियंस, गिनाई एक-एक फैसिलिटी

Foreign Woman Praises India Vande Bharat Train: इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो में विदेशी महिला ट्रैवलर प्राने वांग (Prane Wang) ने वंदे भारत एक्सप्रेस में अपने पांच घंटे के सफर को दिखाया है. मैंगलोर (Mangalore) से गोवा के बीच की इस जर्नी में उन्होंने ट्रेन की साफ-सफाई, आरामदायक सीटें और स्मूद ट्रैवल का खुलकर जिक्र किया. प्राने एक टेक एग्जीक्यूटिव हैं और पहले एप्पल (Apple) और बीएमडब्ल्यू (BMW) जैसी कंपनियों के साथ काम कर चुकी हैं.

घूमने वाली सीटें और खिड़की से भागता भारत (Vande Bharat Express viral video)

वीडियो में प्राने खासतौर पर 360 डिग्री घूमने वाली सीटों को लेकर बेहद उत्साहित नजर आती हैं. वह खिड़की के बाहर के नजारों को देखते हुए कहती हैं कि यह उनका पहला इंडियन ट्रेन राइड है और वह इसे पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं. बड़ी खिड़कियां, मॉडर्न इंटीरियर और सुकून भरा माहौल वीडियो में साफ दिखता है.

Photo Credit: pranestorm

नाश्ता भी, खाना भी और वो भी बढ़िया (Vande Bharat experience)

प्राने बताती हैं कि उन्हें पहले हल्का नाश्ता मिला और बाद में पूरा खाना भी. उन्होंने माना कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ट्रेन में इतना अच्छा और भरपूर खाना मिलेगा. इसी वजह से पूरा सफर और भी यादगार बन गया.

मेक इन इंडिया की चलती तस्वीर (Make in India Vande Bharat Express)

वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनी है और यह मेक इन इंडिया पहल का बड़ा उदाहरण है. ट्रेन में कवच एंटी कोलिजन सिस्टम भी है, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है. सोशल मीडिया पर जहां अक्सर भारत की अव्यवस्थाओं की चर्चा होती है, वहीं यह वीडियो देश की आधुनिक रेलवे तस्वीर दिखाता है. यही वजह है कि यह क्लिप हजारों लोगों का दिल जीत रही है.

वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि बदलते भारत की चलती मिसाल है. विदेशी मुसाफिर की यह खुशी भरी कहानी उसी बदलाव की गवाही देती है.

