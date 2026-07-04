Viral: बचपन में मां से किया था एक वादा... सालों बाद बेटे ने जो किया, VIDEO देख भर आएंगी आंखें

कहते हैं मां-बाप के सपने पूरे करने से बड़ी कोई खुशी नहीं होती है. ऐसा ही एक भावुक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. उत्तराखंड के एक शख्स ने बचपन में अपनी मां से किया वादा सालों बाद पूरा किया. उसने पहली बार अपनी मां को हेलीकॉप्टर की सैर कराई. इस खास पल का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

शख्स ने बचपन में किया था वादा

यह वीडियो मुंबई के कंटेंट क्रिएटर योगेश रावत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत में वह कार में अपनी मां के साथ बैठे नजर आते हैं. योगेश बताते हैं कि बचपन में उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि एक दिन उन्हें हेलीकॉप्टर में जरूर बैठाएंगे. अब आखिरकार वह दिन आ ही गया.

पहले लगा डर और फिर चेहरे पर आई मुस्कान

वीडियो में मां-बेटा हाथ पकड़कर हेलीकॉप्टर की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं. हेलीकॉप्टर को करीब से देखकर मां थोड़ी घबरा जाती हैं. उड़ान के दौरान भी वह बेटे का हाथ कसकर पकड़े रहती हैं. लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर आसमान में पहुंचता है और पहाड़ों, हरियाली और घुमावदार सड़कों का खूबसूरत नजारा दिखने लगता है. यह सब नजारा देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई.

कमेंट में लोगों ने बेटी की तारीफ की

वीडियो पर लोगों ने जमकर प्यार बरसाया. कई यूजर्स ने कहा कि मां के चेहरे पर दिख रही खुशी ही इस वीडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती है. कुछ लोगों ने लिखा कि बचपन का वादा निभाने वाले बेटे कम ही होते हैं. वहीं कई यूजर्स ने अपने माता-पिता को पहली उड़ान, पहली ट्रेन यात्रा या पहली छुट्टी पर ले जाने के अनुभव भी शेयर किए.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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