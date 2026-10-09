अमेरिका में माइनस 60°F की ठंड में कैसे जीते हैं लोग, अलास्का की महिला ने दिखाई तैयारियों की लिस्ट

Viral News: सर्दियों के समय दिल्ली में 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान जाते ही लोगों का जीवन बेहाल हो जाता है. लोग घरों से बाहर निकलने से बचते हैं. पर कल्पना कीजिए, जहां पर माइनस 60 डिग्री फारेनहाइट तापमान हो, वहां पर लोगों का जीवन कैसा रहता है. संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है अलास्का. जो भयंकर सर्दी के लिए जाना जाता है. यहां पर तापमान माइनस 40-60 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है. अलास्का की एक महिला ने बताया कि इतनी भीषण ठंड से बचने के लिए उनको क्या करना पड़ता है.

-60 डिग्री फारेनहाइट पहुंच जाता तापमान

पब्लिक रिलेशंस में काम करने वाली 25 वर्षीय जूली कैपल्स अलास्का के फेयरबैंक्स में रहती हैं. कैपल्स ने बताया कि पिछली सर्दी में यहां का तापमान -60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था. वहां पर ठंड में जीवन व्यतीत करना आसान नहीं है. ठंड से बचने के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं. अलास्का की महिला ने बताया कि ठंड के लिए तैयारी करने का मतलब है लगभग $2,000 का बेसिक खर्च... उसके लिए जलाऊ लकड़ी का स्टॉक रखना जरूरी है. अगर कुछ खराब हो जाए तो उसके लिए भी प्लान करना पड़ता है.

PEOPLE के अनुसार, कैपल्स ने बताया कि अलास्का के अंदरूनी इलाकों में सर्दियां जल्दी ही महंगी हो सकती हैं. इस सर्दी में हमने कुल मिलाकर लगभग $2,000 सिर्फ़ बेसिक ज़रूरतों पर खर्च किए. इनमें हीटिंग ऑयल और अपनी दोनों गाड़ियों के लिए विंटर टायर लिए हैं. टिकटॉक वीडियो में कैपल्स ने हाल ही में फेयरबैंक्स में सर्दियों के लिए अपने पति ट्रेंट के साथ-क्या तैयारी की है.

ठंड से टूट गए घर के दरवाजे

वीडियो में उन्होंने बताया कि हीटिंग ऑयल टैंक भरना और दोनों गाड़ियों में विंटर टायर लगवाना सबसे जरूरी चीज है. इसके अलावा जलाऊ लकड़ी खरीदने से बच गए, क्योंकि उन्होंने इसके लिए खुद मेहनत की. उन्होंने वुड स्टोव के लिए अपनी लकड़ी खुद काटी, फाड़ी और जमा की. कैपल्स के अनुसार, डिलीवरी से पहले लकड़ी की कीमत लगभग $400 से $600 प्रति कॉर्ड हो सकती है, इसलिए खुद लकड़ी तैयार करने के उनके तरीके से काफी बचत हुई.

पिछली सर्दी के बारे में कैपल्स ने बताया कि फेयरबैंक्स और अलास्का के अंदरूनी इलाकों में अब तक की सबसे ठंडी सर्दियां देखी गईं. तापमान हफ़्तों तक -40 डिग्री के आसपास रहा और एक समय तो -60 डिग्री तक पहुँच गया. एक दिन तो जब वे सोकर उठे तो देखा कि ठंड की वजह से उनका पिछला दरवाज़ा असल में टूटकर खुल गया था, जिससे दरवाज़े के आस-पास का काफी हिस्सा पाले और बर्फ़ से ढका हुआ था.

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ऐसे में उन्हें समझ आया कि सर्दियों की तैयारी का मतलब सिर्फ़ एक ठीक-ठाक हीटर होना ही नहीं है. वह और ट्रेंट अपने फ़्यूल लेवल, पाइप, खिड़कियों, दरवाज़ों और हीटिंग सिस्टम पर नज़र रखते हैं और यह भी पक्का करते हैं कि उनके स्टोव के लिए काफ़ी लकड़ी मौजूद हो. फेयरबैंक्स में ठंड शुरू होने पर किराने की दुकान तक जाने के लिए भी एक अलग रूटीन अपनाना पड़ता है. कैपल्स बताती हैं कि लोग कई परतों वाले गर्म कपड़े पहनते हैं, निकलने से पहले अपनी गाड़ियों को प्लग-इन करते हैं (इंजन गर्म रखने के लिए), कभी-कभी छोटे-मोटे कामों के लिए गाड़ी चालू रखते हैं और काम के साथ-साथ अपनी प्रॉपर्टी से बर्फ़ हटाने का समय भी निकालते हैं.

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