शादी अटैंड करने भारत आई थी अमेरिकन CEO, ऐसा क्या देख लिया, बोली- ये तो 2030 में जी रहे हैं...

अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की CEO वरूनी सरवाल ने हाल ही में भारत की 10 मिनट डिलीवरी कल्चर की सराहना करते हुए कहा कि भारत B2C लॉजिस्टिक्स के मामले में भविष्य से भी आगे है. उन्होंने इसे अपनी भारत यात्रा का सबसे बड़ा सरप्राइज़ बताया है. LinkedIn पर शेयर किए गए अपने अनुभव में उन्होंने कहा कि जहां अमेरिका में दो दिन की डिलीवरी सामान्य मानी जाती है, वहीं भारत में 10 मिनट में सामान मिल जाना हैरान करता है. उन्होंने लिखा कि अमेरिका खुद को नवाचार का नेता मानता है, जबकि भारत का उपभोक्ता बाज़ार 2030 जैसा है.

रांची की यात्रा में मिला अनोखा अनुभव

सरवाल ने रांची में हुए एक विवाह समारोह का अनुभव शेयर किया. हल्दी की सुबह उन्हें और उनकी सहयोगी को एहसास हुआ कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे. अमेरिका में ऐसी स्थिति में मॉल जाना पड़ता या दो दिन पैकेज का इंतज़ार करना पड़ता. उन्होंने बताया कि होटल में बैठे-बैठे ही ब्लिंकिट ऐप खोला और कुछ ही मिनटों में दो पारंपरिक पोशाकें उनके कमरे तक पहुंच गईं. उन्होंने कहा कि भारत का उपभोक्ता बाज़ार जितना विस्तृत है, उतना कल्पना से भी बाहर है, खासकर टियर-2 शहरों में इतनी तेज़ सेवा मिलना अद्भुत है.

मज़ेदार गलती भी बनी चर्चा का हिस्सा

वरूनी ने मज़ाकिया अंदाज़ में बताया कि जल्दबाज़ी में उन्होंने गलत कपड़े मंगवा लिए. उनकी सहकर्मी ने पुरुषों का कुर्ता पहना और उन्होंने पुरुषों की लुंगी, लेकिन उन्होंने इसे मज़े में लिया और कहा कि “फिर भी हमारा काम बन गया.” उनकी पोस्ट पर कई लोगों ने चर्चा की कि भारत की तेज़ डिलीवरी प्रणाली किन कारणों से संभव हो पाती है. कुछ ने सस्ते श्रम और डिलीवरी एजेंटों पर तेज़ सेवा के दबाव को इसका कारण बताया, जबकि बहुत से लोगों ने भारत के तेज़, व्यापक और अनुकूल B2C लॉजिस्टिक सिस्टम की सराहना की.

विदेशों की धीमी सेवाओं से तुलना

कई यूजर्स ने कहा कि भारत की यह तेज़ सेवा दुनिया के कई देशों से कहीं आगे है. विदेशी देशों में रहने वाले भारतीयों ने भी स्वीकार किया कि भारत जैसी गति और सुविधा उन्हें कहीं और नहीं मिली. वरूनी सरवाल का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि भारत का डिलीवरी नेटवर्क न सिर्फ टियर-1 शहरों में, बल्कि टियर-2 शहरों में भी अद्भुत तेजी से काम करता है. यह भारत की बढ़ती डिजिटल क्षमता और बदलते उपभोक्ता अनुभव का स्पष्ट संकेत है.

