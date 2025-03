अब घर की सफाई मिनटों में...अर्बन कंपनी ने शुरू की Insta Maid Service, लोग बोले- सिर्फ 15 मिनट में मेड ऑन डिमांड

15-minute maid service India: ऑनलाइन होम सर्विस प्लेटफॉर्म Urban Company ने एक नई सेवा लॉन्च की है...Insta Maid Service जो मात्र 15 मिनट में ग्राहकों को घरेलू सहायिका (मेड) उपलब्ध कराएगी. यह सेवा शहरों में रहने वाले व्यस्त लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

क्या है Insta Maid Service? (Urban Company home cleaning service)

Urban Company की यह नई सेवा उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें तत्काल घरेलू सहायिका (मेड) की जरूरत होती है. इस सर्विस के जरिए ग्राहक सिर्फ कुछ मिनटों में ऐप पर बुकिंग कर सकते हैं और 15 मिनट के भीतर उनके घर पर मेड पहुंच जाएगी. यह सेवा खासतौर पर मेट्रो सिटीज में लॉन्च की गई है.

We are thrilled by the overwhelmingly positive response to our newly launched service, “Insta Maids / Insta Help”, in Mumbai. Currently, the service is in its pilot phase, and we look forward to expanding it to other cities soon. At Urban Company, we are deeply committed to the…

सोशल मीडिया पर कैसी आई प्रतिक्रियाएं? (Book a maid in 15 minutes)

Urban Company की Insta Maid Service इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है. कुछ लोगों ने इसे शानदार इनोवेशन बताया...जिससे वर्किंग प्रोफेशनल्स और बिजी लाइफस्टाइल वाले लोगों को राहत मिलेगी. विवाद भी खड़ा हुआ...कई लोग चिंता जता रहे हैं कि यह सेवा घरेलू कामगारों के लिए उचित वेतन और सुरक्षा की गारंटी नहीं देती होगी. मजेदार मीम्स और चुटकुले भी वायरल हो रहे हैं...कुछ लोग इसे 'फास्ट फूड डिलीवरी की तरह फास्ट मेड सर्विस' कह रहे हैं.

फायदे:- (Instant house help online booking)

Instamaids/Instahelp is our answer to on-demand professional household help that we all need. We are thrilled to see the consumer response and support from well wishers.



As with all services on UC, we will build it with obsession for both customer service and partner dignity. We… https://t.co/Tl1J0yKnMs