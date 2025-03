कस्टमर ने कन्नड़ बोलने के लिए किया मजबूर, तो Urban Company के स्टाफ ने कैंसिल की सर्विस, दिया ये जवाब

इन दिनों कन्नड़ भाषा को लेकर कर्नाटक में खूब बवाल हो रहा है. यहां नॉन-कन्नड़ स्पीकिंग लोगों को घेरा जा रहा है. हाल ही में कुछ वीडियो सामने आए थे, जिसमें एक के बाद एक लोगों को कन्नड़ ना बोलने के चलते विरोध का सामना करना पड़ा था. अब इसी से जुड़ा एक और मामला सामने आया है. अब बेंगलुरु निवासी ने इस मुद्दे को एक बार फिर हवा देने की कोशिश की है. दरअसल, इस शख्स ने सर्विस प्रोवाइडर अर्बन कंपनी (Urban Company) के प्रति अपनी निराशा व्यक्त की है. शख्स ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कंपनी को घेरा है. शख्स ने बताया है कि जब उसने अर्बन कंपनी के स्टाफ से कहा है कि वो कन्नड़ में बात करें तो वर्कर ने उसकी सर्विस कैंसल कर दी. इस पर कंपनी ने भी शख्स को जवाब दिया है.

क्या है पूरा मामला? (Kannada Language and Urban Company)

शख्स ने बताया ने कि उसने अपना बाथरूम क्लीन करने के लिए अर्बन कंपनी में बुकिंग की थी और कंपनी से दो लोग उसके घर क्लीनिंग करने पहुंचे थे. जब इन दो वर्कर में से एक ने अपनी भाषा में बात की तो शख्स ने कहा प्लीज कन्नड़ में बोलिए. इसके बाद दोनों के बीच देखते ही देखते विवाद हो गया. वहीं, विवाद बढ़ता देख दूसरे वर्कर ने अपने सुपरवाइजर को कॉल किया. बेंगलुरु निवासी के अनुसार, सुपरवाइजर ने भी दावा किया है कि कर्मचारी असहज थे क्योंकि उन्होंने केवल कन्नड़ में बात करने पर जोर दिया था. इस प्रतिक्रिया के कारण कथित तौर पर बाथरूम क्लीनिंग सर्विस कैंसल कर दी गई, जिससे ग्राहक निराश हो गया.

शख्स ने दिया कन्नड़ भाषा पर जोर (Kannada Language Row in India)

बेंगलुरु निवासी ने लिखा, 'आश्चर्यजनक रूप से, उस व्यक्ति ने कहा कि अगर ग्राहक केवल कन्नड़ बोलता है तो यह उनके कर्मचारियों के लिए मुश्किल है, मैंने जवाब दिया, 'मैंने उनसे मेरे बाथरूम के बारे में कविता लिखने के लिए नहीं कहा है, बस साफ करो और चले जाओ, क्या समस्या है?' फिर उन्होंने अर्बन कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल किया, उधर से भी कहा गया कि वह कन्नड़ नहीं बोल सकती, लेकिन मैं अपनी भाषा में बोलना पसंद करता हूं, इसलिए मैंने कॉल जारी नहीं रखी, उन्होंने बस बुकिंग रद्द कर दी और चले गए'.

Today I learned that knowing a particular language might be necessary even to get basic services like bathroom cleaning in my own home. Thanks for the lesson, @urbancompany_UC@UC_Assist



I had booked a bathroom cleaning service via Urban Company. Two people arrived, and I showed…