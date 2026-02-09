13 करोड़ साल पुराना रहस्य आया बाहर, देखते ही वैज्ञानिक भी चौंक उठे

Largest Dinosaur Footprint: ऑस्ट्रेलिया की खामोश चट्टानों ने 13 करोड़ साल बाद ऐसा निशान दिखाया है, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए. यह बस एक पंजा नहीं, बल्कि डायनासोर की दुनिया की एक खामोश दास्तान है. ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी इलाके डैम्पियर प्रायद्वीप में वैज्ञानिकों को डायनासोर से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला सबूत मिला है. यहां 13 करोड़ साल पुराना डायनासोर का सबसे बड़ा पंजा खोजा गया है, जिसकी लंबाई करीब 1.7 मीटर बताई जा रही है, यानी इतना बड़ा कि एक वयस्क इंसान इसके अंदर लेट सकता है.

जब मिट्टी ने इतिहास को संभाल लिया (When Mud Preserved History)

यह निशान सॉरोपॉड प्रजाति के डायनासोर का माना जा रहा है, जो लंबी गर्दन वाले शाकाहारी जीव थे. यह निशान दलदली जमीन में बना था, जहां नरम मिट्टी ने इसे गहराई से सुरक्षित कर लिया. इसी वजह से आज यह पंजा साफ नजर आता है.

गोंडवाना से जुड़ी बड़ी कहानी (A Big Story from Gondwana)

वैज्ञानिकों के अनुसार यह खोज अर्ली क्रेटेशियस काल की है, जब गोंडवाना महाद्वीप एक साथ जुड़ा हुआ था. इन निशानों से पता चलता है कि उस दौर में इस इलाके में कई तरह के विशाल डायनासोर घूमते थे.

बना वर्ल्ड रिकॉर्ड (A World Record Discovery)

इस पंजे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में Largest Dinosaur Footprint का दर्जा मिला है. इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में बड़े ट्रैक मिले थे, लेकिन यह अब तक का सबसे विशाल है. यह खोज डायनासोर के आकार और उनकी ताकत को नए सिरे से समझने का मौका देती है.

इतना बड़ा पंजा कि इंसान आराम से लेट जाए (Gondwana continent)

वैज्ञानिक मानते हैं कि यह खोज धरती के पुराने पर्यावरण, जलवायु और जीवों के जीवन को समझने में मदद करेगी. इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या डायनासोर इससे भी बड़े थे. यह पंजा सिर्फ पत्थर पर बना निशान नहीं, बल्कि धरती के पुराने दौर की खामोश कहानी है. ऑस्ट्रेलिया की यह खोज डायनासोर के रहस्यों को और गहरा बनाती है, और यही इसे खास बनाती है.

