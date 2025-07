एक-दूसरे पर प्यार लुटाते दिखे नन्हे हाथी, वीडियो देख लोग बोले- So Cute

अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंसानों के ही सिबलिंग्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है. दरअसल, यह खूबसूरत रिश्ता जानवरों के बीच भी होता है, जहां वह माता-पिता के साथ-साथ अपने भाई और बहन से बहुत प्रेम करते हैं. ऐसे में एक खूबसूरत और दिल को छू देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दो नन्हे हाथी एक-दूसरे को चूमते हुए दिखाई दे रहे हैं.

एक-दूसरे को किस रहे हैं नन्हें हाथी

प्रेम की भावना सिर्फ इंसानों में ही नहीं, बल्कि जानवरों में भी होती है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ यह वीडियो साफ दर्शा रहा है कि जानवर अपने भाई- बहन के प्रति कितना लगाव रखते हैं. वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो नन्हें हाथी हैं और एक दूसरे को चूम रहे हैं. किस करते समय दोनों ने अपनी सूंड ऊपर उठाई और एक-दूसरे को स्नेह किया. बता दें कि, हाथियों का इस तरह का आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'Sibling love never looked this cute'.

यहां देखें पोस्ट

Sibling love never looked this cute ????

Two baby elephants sharing a kiss- pure, wild affection straight from nature. pic.twitter.com/ROKetqH7YC