हाथी ने महिला को पैरों से दिया प्यार भरा बैक मसाज, हाथी की जेंटल थैरेपी का वीडियो हुआ वायरल

Elephant Giving Back Massage to Woman: थाईलैंड के 'एलिफेंट आईलैंड' से आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इसमें एक विशाल हाथी बड़े प्यार और सावधानी से एक महिला को बैक मसाज देता नजर आ रहा है. देखने वालों को यह नजारा इतना अनोखा और प्यारा लगा कि वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

भारी भरकम लेकिन बेहद नाजुक अंदाज (back massage by elephant)

हाथी का नाम सुनते ही दिमाग में एक भारी-भरकम और ताकतवर जानवर की छवि बन जाती है, जो अपनी सूंड से भारी गाड़ियों तक को उछाल सकता है. लेकिन इस वीडियो में वही ताकतवर जानवर इतना नाजुक और सेंसिटिव हो जाता है कि अपने एक पैर को बेहद हल्के अंदाज में महिला की पीठ पर रखता है, मानो कह रहा हो- Relax, I got this.

वीडियो में दिखा प्यारा पल (elephant therapy Thailand)

वीडियो में एक महिला जमीन पर लेटी होती है और एक शख्स उसकी पीठ पर कपड़ा रख देता है, तभी पीछे से एक बड़ा हाथी धीरे-धीरे आता है और अपने पैर से महिला की पीठ पर हल्की-हल्की थपकी देने लगता है. महिला इस अनोखी 'थैरेपी' के दौरान हंसती और शर्मा जाती है. साफ दिखता है कि हाथी पूरी सावधानी से अपना वजन कंट्रोल कर रहा है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं (viral elephant spa video)

इंस्टाग्राम पर @talkingmona नाम की यूजर द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 1.4 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोग इस हाथी की तारीफ करते नहीं थक रहे. किसी ने लिखा, कितने प्यार से थपथपा रहा है. तो किसी ने कहा, ये स्पा तो मुझे भी ट्राय करना है. हालांकि, कुछ ने मजाक में चेतावनी भी दी, अगर हाथी ने ज्यादा वजन दे दिया तो मसाज की जगह अस्पताल पहुंच जाओगे.

क्यों है खास ये अनुभव (Elephant massage viral video)

थाईलैंड के कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स पर हाथियों को खास ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे सुरक्षित तरीके से इंसानों को हल्का मसाज दे सकें. यह न सिर्फ एक अनोखा अनुभव है बल्कि टूरिस्ट के लिए यादगार पल भी बन जाता है.

