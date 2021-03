जुड़वा बहनों ने जुड़वा भाइयों से की शादी, साथ में हुईं प्रेग्नेंट, अब दिया पहले बच्चे को जन्म - देखें Photos

जुड़वा बहनों ने जुड़वा भाइयों से की शादी, साथ में हुईं प्रेग्नेंट, अब दिया पहले बच्चे को जन्म

दो जुड़वां बहनें (twin sisters) जिन्होंने जुड़वां भाइयों (twin brothers) से शादी की, उनमें से एक ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया है. अमेरिका के वर्जीनिया (Virginia in the US) की 33 साल की ब्रिटनी और ब्रियाना डीन (Brittany and Briana Deane) ने 35 साल के जोश और जेरेमी सालियर्स (Josh and Jeremy Salyers) के साथ शादी की, उन्होंने बताया था की वे दोनों पिछले साल गर्भवती हुईं थीं.