किसी 1 BHK फ्लैट से कम नहीं कादिर की कैब, यात्रियों को फ्री में खाने को मिल रहीं इतनी चीजें, वायरल हुआ Video

जहां कैब ड्राइवर (Cab Driver) से एक्स्ट्रा पैसा मांगने पर पैसेंजर की लड़ाइयां तक हो जाती हैं. वहां इस कैब ड्राइवर ने ऐसा काम किया है कि हर कोई इसकी गाड़ी में ही सफर करना चाहेगा. दरअसल, इस कैब ड्राइवर ने अपनी रेंट कार को 1 BHK प्लॉट में बदल दिया है. इस ड्राइवर की कार में पैसेंजर को आरामदायक सफर के साथ खाने की कई चीजें मिल रही हैं. एक महिला ने सोशल मीडिया पर इस कैब ड्राइवर के साथ सफर का अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस महिला पैसेंजर ने 1 BHK वाली इस कैब की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें आपको कार के अंदर खाने-पीने के कई आइटम देखने को मिल सकते हैं.



सफर में घर जैसा मजा (Travelling In A 1 BHK)



इस कैब ड्राइवर का नाम अब्दुल कादिर है और यह पूरा आइडिया उन्हीं का है. कादिर की कैब में सफर करने वालों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, स्नैक्स (चिप्स), खिलौने, यहां तक कि दवाइयां भी मौजूद हैं. इसके अलावा कैब के एक कोने में डस्टबिन भी है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कैब में मौजूद खाने-पीने की ये सभी चीजें यात्रियों के लिए मुफ्त हैं. इसके अलावा कादिर ने कैब में एक फीडबैक डायरी भी रखी है, इसमें पैसेंजर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. कादिर की पैसेंजर पर मेहरबानी की यह खबरें अखबारों में भी छप चुकी हैं, जिसकी एक कटिंग उन्होंने अपनी कैब में भी चिपकाई हुई है. कैब ड्राइवर का यह मजेदार और पैसेंजर्स का फ्री में पेट भरने वाला आइडिया काफी काम कर रहा है और उन्हें ऑनलाइन अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.



Literally traveling in a 1bhk today. Hands down the coolest Uber ride ever! pic.twitter.com/O3cHSF30o2