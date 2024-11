चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करना पड़ा महंगा, ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच गिरी लड़की, VIDEO देख निकल जाएंगी चीखें

Girl fell between the train and the platform: त्योहार के इस सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़ और स्टेशनों पर धक्का-मुक्की की तस्वीरें आजकल खूब सामने आ रही हैं. छठ पूजा के पहले ऐसी कई तस्वीरें सामने आईं जब एक ट्रेन की एक-एक कोच में उसकी क्षमता से लगभग दोगुना लोगों को यात्रा करते देखा गया. इस बीच वायरल हो रहे एक वीडियो को देखकर आपकी जान हलक में अटक जाएगी और आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाएंगी. वीडियो में देखा जा सकता है कि, एक लड़की चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही होती है. इस बीच जो होता है उसे देख देखकर लोगों के होश उड़ गए.

ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी लड़की

वीडियो को रेडिट पर शेयर किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सफेद टीशर्ट और ब्लू जींस में प्लेटफार्म पर एक लड़की फूड स्टॉल से चिप्स वगैरह खरीद रही होती है. इतने में ट्रेन चलने लगती है, लेकिन लड़की तब भी स्टॉल पर ही खड़ी रहती है. वह मोबाइल निकाल कर शायद पेमेंट करने की कोशिश कर ही रही होती है कि, उतने में ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगती है. ये देखकर लड़की हाथ में लिए चिप्स के पैकेट को छोड़ ट्रेन की तरफ आगे बढ़ती है और चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस लापरवाही का नतीजा बेहद खतरनाक साबित होता है. वीडियो में आगे आप देखेंगे कि, लड़की ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच में ही गिर जाती है.

यहां देखें वीडियो

वीडियो देख लोग इस तरह की लापरवाही पर नाराजगी जता रहे हैं. कमेंट कर लोग ऐसी असावधानी न बरतने की अपील कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, उसे प्लेटफार्म पर खड़े लोगों ने बोला था कि ट्रेन पकड़ने के लिए अब वो लेट हो चुकी हैं. वहीं दूसरे ने लिखा कि, लड़की को अधिक हल्की चोट आई है और अब वह ठीक है.

ये भी देखें:- सिर पर पानी भरा मटका रखकर किया बवाल डांस