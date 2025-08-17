अर्चना पूरन सिंह ने बेटे आर्यमान सेठी की मंगेतर योगिता बिहानी को गिफ्ट की पुश्तैनी अंगूठी, एक्ट्रेस का रिएक्शन वायरल

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के घर शादी का जश्न शुरू हो गया है. उनके बड़े बेटे आर्यमन सेठी की सगाई एक्ट्रेस योगिता बिहानी से हो गई है. यह प्रपोज़ल बेहद सादगी भरा और प्यारा था. अपने नए घर का मुआयना करते हुए आर्यमन ने योगिता को घुटनों के बल बैठकर शादी के लिए प्रपोज़ किया और उन्हें सरप्राइज़ दिया. योगिता ने हां कह दिया और कुछ ही देर बाद आर्यमन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक व्लॉग में नज़र आए. व्लॉग की शुरुआत अर्चना पूरन सिंह के मज़ाकिया अंदाज़ से हुई. उन्होंने योगिता को अपने बेटे से शादी के लिए राज़ी होने पर शुक्रिया अदा किया और कहा, "तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस मुसीबत में पड़ गई हो." योगिता मुस्कुराईं और बोलीं, "मैं उससे बहुत प्यार करती हूं."

इसके बाद आर्यमन ने कैमरे के सामने बात की और बताया कि कैसे वह इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. उन्होंने हंसते हुए कहा कि आखिरकार, "काफ़ी रोने-धोने और मिन्नतों" के बाद, उन्हें प्यार मिल ही गया. माहौल को हल्का करने के लिए, उन्होंने अपनी मां से अंगूठी निकालने को कहने से पहले अमिताभ बच्चन की नकल की. इसके बाद अर्चना पूरन सिंह ने योगिता बिहानी को एक पारिवारिक विरासत से परिचित कराया. उन्होंने बताया कि यह अंगूठी असल में उनकी मां की थी और परमीत सेठी ने उन्हें शादी के समय दी थी.

योगिता को देने से यह पल सभी के लिए और भी खास हो गया. योगिता ने अर्चना का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्हें बस इसी अंगूठी की ज़रूरत थी. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अपनी शादी के लिए कोई और अंगूठी नहीं चाहिए क्योंकि यह अंगूठी उनके लिए एकदम सही है. इस व्लॉग में सगाई की पार्टी की कई प्लानिंग दिखाई गई. आर्यमान और योगिता दोनों ने कहा कि वे इसे अपने नए घर में आयोजित करना चाहेंगे जब यह तैयार हो जाएगा. वे चाहते हैं कि इसमें केवल करीबी परिवार और दोस्त ही शामिल हों. आर्यमान ने यह कहकर अपनी बात समाप्त की, "एक बार घर तैयार हो जाए, तो हम वहीं रखेंगे."