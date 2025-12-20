विज्ञापन
ओडिशा के बालासोर में हाथियों का उत्पात, कुचलकर एक शख्स की मौत, 10 स्कूल बंद

तहसीलदार ने कहा है कि हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है और एक युवक घायल भी हुआ है, जिसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतक के परिवार की रेडक्रॉस की तरफ से मदद की जाएगी.

ओडिशा के बालासोर में हाथियों का उत्पात, कुचलकर एक शख्स की मौत, 10 स्कूल बंद
  • बालासोर के हदगढ़ वन क्षेत्र में हाथियों के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई है. इलाके में दहशत फैल गई है
  • मृतक की पहचान नुसाही गांव के सुरेंद्र प्रसाद दास के रूप में हुई, जिन्हें अस्पताल में मृत घोषित किया गया
  • दो हाथियों ने बागेपुर गांव में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाया. वनकर्मियों ने हाथियों को गांव से बाहर भगाया
बालासोर (ओडिशा):

ओडिशा के बालासोर कुलदिहा वन्यजीव अभ्यारण्य के हादगढ़ वन क्षेत्र में इन दिनों हाथियों ने उत्पात मचा रखा है. हाथी ने यहां एक व्यक्ति की भी कुलचकर हत्या कर दी. हाथियों के हमले से इलाके में दहशत का माहौल है. बालासोर जिले के खैरा क्षेत्र के 10 स्कूलों को शुक्रवार को बंद कर दिया गया. माइक के जरिए भी लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है.

मृतक शख्स की पहचान खैरा पुलिस थाना क्षेत्र के नुसाही गांव के रहने वाले 63 साल के सुरेंद्र प्रसाद दास के रूप में हुई है.

हदगढ़ वन से बागेपुर गांव में घुसकर दो हाथियों ने फसल को नुकसान पहुंचाया

सूत्रों के अनुसार, गुरुवार रात को हदगढ़ वन से दो हाथी बागेपुर गांव में घुस आए और कथित तौर पर कुछ ग्रामीणों की कटी हुई धान की फसल को नुकसान पहुंचाया और उन पर हमला भी कर दिया. घायल सुरेंद्र को खैरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में ले लिया और अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज किया.

हालांकि सूचना मिलते ही कुपारी खंड के वनकर्मी भी रात में बागेपुर पहुंचे और दोनों हाथियों को गांव से भगाने में सफल रहे.

इस घटना के बाद से जिला प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए खैरा क्षेत्र में कम से कम 10 स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया.

वहीं तहसीलदार ने कहा कि हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है और एक युवक घायल भी हुआ है, जिसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतक के परिवार की रेडक्रॉस की तरफ से मदद की जाएगी.
उन्होंने साथ ही कहा कि यदि घरों को नुकसान पहुंचा होगा, तो उसकी भी सरकारी गाइडलाइन के तहत भरपाई की जाएगी. जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश के अनुसार हमने गांव और आसपास के 10 स्कूलों को बंद किया है, जिससे कि किसी बच्चे को हाथी से कोई नुकसान ना पहुंचे.

