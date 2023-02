14 साल की उम्र में लाइब्रेरी से ली थी किताब, 56 साल बाद वापस लौटाई, देना पड़ गया इतना जुर्माना

कहते हैं कि किताब हमारा दोस्त होता है. किताब से हमें ज्ञान मिलता है. जितना हम किताब पढ़ेंगे, उतना ही हमें ज्ञान होगा. कुछ लोगों की दोस्ती किताब से इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो हर समय किताब के साथ मौजूद रहते हैं. ये अच्छी आदत भी है. हालांकि, एक महिला को 14 साल की उम्र में लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए एक किताब लेती है, जब वो 70 साल की होती है तो उसे अहसास होता है कि (UK Woman Who Kept Library Book For 56 Years Finally Returns It) लाइब्रेरी की एक किताब उसके पास है. 56 साल बाद वो किताब को वापस लौटाती है. है न दिलचस्प मामला.