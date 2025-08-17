मेघालय के CM ने आमिर खान के गाने पर बजाया गजब का पियानो, वीडियो हुआ वायरल

Meghalaya CM piano viral video: नेताओं को आमतौर पर उनकी भाषण कला के लिए जाना जाता है, लेकिन मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ नेता ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन कलाकार भी हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे पियानो पर बॉलीवुड का मशहूर गाना 'पहला नशा' बजाते नजर आ रहे हैं.

राजभवन में हुआ खास पियानो परफॉर्मेंस (CM playing piano)

यह परफॉर्मेंस शिलांग स्थित राजभवन में हुआ. सीएम संगमा ने यहां 150 साल पुराने भव्य पियानो पर यह क्लासिक धुन बजाई. जैसे ही उन्होंने सुर छेड़े, वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और सभी ने तालियों से उनका स्वागत किया. यहां तक कि राज्यपाल सी.एच. विजयशंकर भी उनकी इस कला से बेहद प्रभावित हुए और जमकर तारीफ की.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो (Meghalaya CM piano bajate hue)

सीएम संगमा के पियानो बजाते इस वीडियो को नॉर्थ-ईस्ट की एक मैगजीन ने X (Twitter) पर शेयर किया. कैप्शन में लिखा गया, सीएम कॉनराड संगमा शिलांग के राजभवन में भव्य पियानो पर 'पहला नशा' बजाते हुए. देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. किसी ने लिखा, क्या बात है, कमाल का टैलेंट है. तो किसी ने कहा, नेताओं का यह रूप देखकर दिल खुश हो गया.

पहले भी दिखा चुके हैं म्यूजिक का जुनून (CM ka viral piano video)

यह पहली बार नहीं है जब सीएम संगमा ने अपने म्यूजिक टैलेंट से सबको प्रभावित किया हो. 2023 में उन्होंने Iron Maiden का मशहूर Wasted Years गिटार सोलो बजाकर रॉक बैंड फैंस का दिल जीत लिया था. 2021 में उन्होंने ब्रायन एडम्स का Summer of 69 गाकर सोशल मीडिया पर धूम मचाई थी. इसके अलावा उन्होंने जो सैट्रियानी का Always With Me, Always With You भी बजाकर अपनी अलग पहचान बनाई.

नेता जो दिलों में भी जगह बना रहे (Meghalaya CM piano bajate hue)

कॉनराड संगमा का यह वीडियो यह साबित करता है कि, राजनीति से इतर भी नेता लोगों से जुड़ सकते हैं. उनकी कला और संगीत प्रेम ने यह दिखा दिया कि वह सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक सच्चे कलाकार भी हैं.

