विज्ञापन
विशेष लिंक

पता नहीं धरती के लिए अच्छा संकेत है या नहीं...आसमान 10 मील लंबी बिजली से चमका, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

आसमान में 10 मील लंबी बिजली चमकते ही लोग दहशत में आ गए. पूर्व फायरफाइटर ने इसे रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाला और अब यह वीडियो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है.

Read Time: 2 mins
Share
पता नहीं धरती के लिए अच्छा संकेत है या नहीं...आसमान 10 मील लंबी बिजली से चमका, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर
10 मील लंबी बिजली का कहर, कैमरे में कैद हुआ अब तक का सबसे डरावना नजारा

Rare lightning strike: अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड (Long Island) में आसमान अचानक एक ऐसी बिजली से चमक उठा, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. बताया जा रहा है कि यह बिजली लगभग 10 मील लंबी थी. इस खतरनाक नजारे को एक पूर्व फायरफाइटर केनी गनथर ने अपने घर से रिकॉर्ड किया और अब यह वीडियो वायरल हो चुका है.

घर हिलाने वाला झटका (10 mile lightning video)

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, गनथर अपने घर में थे जब एक बिजली के जोरदार झटके से उनका घर हिल गया. उन्होंने तुरंत अपना iPhone खिड़की पर रखकर रिकॉर्डिंग शुरू की, तभी आसमान में इतना लंबा बिजली का बोल्ट चमका कि गनथर खुद हैरान रह गए. उन्होंने कहा, जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो दंग रह गया. वो बोल्ट इतना लंबा था कि कैमरे के फ्रेम से बाहर चला गया. यह कम से कम 10 मील का रहा होगा.

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा (Long Island lightning bolt)

इस वीडियो को Islandwide Weather नाम के फेसबुक पेज पर शेयर किया गया, जहां इसे हजारों लोगों ने देखा और प्रतिक्रिया दी. किसी ने लिखा, ये सबसे जबरदस्त बिजली थी जो मैंने देखी. दूसरे यूज़र ने कहा, पूरा घर रोशन हो गया, मुझे लगा जैसे कोई बम गिरा हो. तीसरे ने मजाक में लिखा, भाई, ये धरती के लिए अच्छा संकेत नहीं है. किसी और ने कहा, आसमान पहले एक जगह चमका और फिर धीरे-धीरे अंधेरे हिस्से को भी रोशन कर गया. कुछ सेकंड बाद गड़गड़ाहट की आवाज आई.

धरती के लिए चेतावनी?

इस वायरल वीडियो ने लोगों को रोमांचित तो किया, लेकिन साथ ही कई यूजर्स डरे भी नजर आए. किसी ने इसे जलवायु (viral bijli ka video) परिवर्तन का संकेत बताया तो किसी ने इसे अब तक का सबसे खतरनाक बिजली का बोल्ट कहा. इतना जरूर है कि यह नजारा देखने वाले हर शख्स को अंदर तक हिला गया.

ये भी पढ़ें:- क्या आप जानते हैं बिना खून पिए कितने दिन जिंदा रहते हैं मच्छर? जवाब चौंका देगा!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Long Island Lightning Bolt, 10 Mile Lightning Video, Ex Firefighter Captures Lightning, Viral Lightning Bolt USA, Rare Lightning Strike
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com