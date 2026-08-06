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18 लाख के पैकेज वाली IT की नौकरी छोड़...42 साल के बंदे ने शुरू किया दूध का बिजनेस, कमाई सुन खड़े हो जाएंगे कान

नौकरी में लगातार ले ऑफ वाला डर का माहौल कई बार इंसान को बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देता है. हाल ही में एक ऐसे ही शख्स ने 18 लाख रुपये सालाना पैकेज वाली IT की नौकरी छोड़कर ऐसा बिजनेस शुरू किया कि, लोग उसका मुनाफा देखकर दंग रह गए.

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18 लाख के पैकेज वाली IT की नौकरी छोड़...42 साल के बंदे ने शुरू किया दूध का बिजनेस, कमाई सुन खड़े हो जाएंगे कान
IT की नौकरी छोड़ शुरू किया डेयरी बिजनेस, अब हर महीने हो रही लाखों की कमाई
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Hyderabad Techie Dairy Business:  IT इंडस्ट्री में काम करने वाले कई लोग कभी न कभी खुद का काम शुरू करने का सपना जरूर देखते हैं, लेकिन नौकरी का तय दायरा छोड़कर कम लोग ही ऐसा कदम उठा पाते हैं. हैदराबाद के एक 42 साल के एक्सपीरियंसड टेक एक्सपर्ट ने ठीक यही जोखिम उठाया और साबित किया कि अगर सही दिशा में कदम बढ़ाए जाएं, तो राह आसान हो जाती है. उन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ की सुविधाओं को पीछे छोड़कर खुद का ऑर्गेनिक डेयरी बिजनेस शुरू किया और आज एक कामयाब बिजनेसमैन के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं. आज वे हर महीने 3.5 लाख का रेवेन्यू और 1.5 लाख रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं.

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नौकरी छोड़ने का फैसला क्यों लिया? (Why Did He Quit His Job)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये दिलचस्प किस्सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर विकास ऑलवेज ने शेयर किया है. विकास के मुताबिक, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीटेक कर चुके उनके 42 वर्षीय पड़ोसी आईटी सेक्टर में साल का 18 लाख रुपये का पैकेज ले रहे थे. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की वापसी के बाद जब आईटी बाजार पर असर पड़ा और कंपनी में प्रोजेक्ट्स कम होने लगे, तो उन्हें अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर गहरा डर सताने लगा.

डेयरी बिजनेस से चमकी किस्मत (Organic dairy business idea)

हर समय नौकरी गंवाने का टेंशन लेने के बजाय उन्होंने खुद इस्तीफा दिया और अपनी जमा पैसों से ऑर्गेनिक डेयरी का काम शुरू किया. उनके इस फैसले की सबसे अच्छी बात ये रही कि, उनके सिर पर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं था, जिसके चलते वो खुलकर रिस्क ले सके. उन्होंने देसी घी, पनीर, दही और दूध जैसे ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया. आज उनकी कंपनी का मंथली रेवेन्यू करीब 3.5 लाख रुपये तक पहुंच चुका है, जिसमें से लगभग 1.5 लाख रुपये का सीधा प्रॉफिट हो रहा है.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस (The Internet Started A Debate)

उनकी ये कहानी सामने आने के बाद इंटरनेट पर नौकरी और बिजनेस को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई. कई यूज़र्स का मानना है कि, 'सही समय पर लिया गया रिस्क इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है और आय के नए रास्ते खोलता है.' वहीं कुछ लोगों का कहना है कि, 'हर किसी को आंख बंद करके नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अपने जमा पैसों से कोई नया एसेट या छोटा बिजनेस खड़ा करना एक समझदारी भरा कदम है.'

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