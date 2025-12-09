लाखों में क्यों बिक रहा है 500 का ये नोट, इस नंबर में छिपा है राज

786 Note Price: सोचिए...रोजमर्रा में खर्च होने वाला एक मामूली सा 100 या 500 का नोट, अचानक आपकी जिंदगी में लाखों की बारिश कर दे तो? सुनकर फिल्मी लगता है न? लेकिन इंटरनेट पर ऐसा ही हो रहा है. कई लोग अपने पर्स में पड़ा '786' सीरीज का नोट देखकर चौंक रहे हैं, क्योंकि यही नोट आज ऑनलाइन वेबसाइट्स पर लाखों में बिक रहा है और मजेदार बात ये है कि, शायद आपके पास भी ऐसा कोई नोट छिपा हो तो...ये आपके लिए भी ये गुडलक साबित हो सकता है.

अक्सर हम 100 या 500 के नोट को बस एक आम रकम मानकर पर्स, अलमारी या गुल्लक कहीं भी रख देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि, वही नोट आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखता है. सोचिए, सिर्फ एक खास नंबर वाले 100 रुपये के नोट के लिए लोग 3 से 6 लाख तक देने को तैयार हैं, ये सुनकर आपको भी लगेगा...यार, मेरा पर्स कहां है? यकीनन आपके दिमाग में भी यही बात चल रही होगी कि, आखिर क्या खास है इन 500 रुपये के नोटों में, जो इनके लिए लोग लाखों खर्च करने को तैयार हैं. ये नोट तभी खास हैं अगर इन पर 786 लिखा हो.

क्यों खास है 786 वाला नोट? (500 rupee 786 note)

कुछ लोग इसे लक, कुछ बरकत, तो कुछ लोग इसे स्पिरिचुअल नंबर मानते हैं. इसकी मांग इतनी ज्यादा है कि कलेक्टर्स इन नोटों के लिए भारी रकम देने को तैयार रहते हैं. यही कारण है कि eBay जैसी साइट्स पर 786 वाले नोटों की लिस्टिंग देखते ही खरीदार टूट पड़ते हैं. ये कोई जादू नहीं, बल्कि धार्मिक महत्व है. इस्लाम में 786 को बेहद शुभ, समृद्धि और बरकत का प्रतीक माना जाता है.

786 - लकी नंबर.

रेयर नोट - हाई डिमांड.

हाई डिमांड - ज्यादा पैसा.

कुछ लोग इसे प्रॉस्पेरिटी का संकेत मानते हैं, तो कुछ इसे एंटीक कलेक्शन की तरह खरीदते हैं.

लाखों में बिक रहा है 500 का नोट..कहां? और कैसे? (rare Indian currency)

अंतरराष्ट्रीय और भारतीय ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर इन नोटों की भारी मांग है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक 500 रुपये का 786 नंबर वाला नोट - 3 लाख रुपये तक बिकता है.

दो नोट - 6 लाख रुपये में.

कुछ लिस्टिंग्स eBay पर 15 लाख रुपये तक पहुंची थीं.

मांगे बढ़ती जा रही हैं और कीमत भी.

eBay पर 500 का 786 वाला नोट...2 लाख से ज्यादा कीमत (eBay rare notes)

अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ अफवाह है, तो जरा यह जान लीजिए.

अभी eBay पर 500 रुपये का एक नोट, जो '786' से शुरू होता है, US $1,971 में लिस्टेड है.

यानी एक साधारण दिखने वाला नोट आपको एक झटके में लखपति बना सकता है.

ऑनलाइन बेचने का आसान तरीका (lucky number 786 note)

अगर आपके पास ऐसा नोट है, तो बेचने के लिए ये कदम अपनाएं:-

eBay जैसी साइट पर Seller Account बनाएं.

नोट की साफ, हाई-क्वालिटी फोटो अपलोड करें.

नोट का नंबर साफ दिखना चाहिए.

इच्छुक खरीदार खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे.

आप कीमत नेगोशिएट कर सकते हैं.

Online auction में जितनी rare item, उतनी बड़ी बोली.

कानूनी नोट, सब वैध नहीं होता (86 wala note value)

पिछले साल MP हाई कोर्ट ने कई प्लेटफॉर्म्स को नोट बेचने पर नोटिस जारी किया था. eBay ने भी साफ कहा, 'Successful transactions नहीं हुए हैं. Doubtful listings को हटाया जाएगा', यानी सावधानी जरूरी है, लेकिन डिमांड रियल है.

