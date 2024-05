10 रुपये के इन दो नोटों की होने जा रही है नीलामी, कीमत जान उड़ जाएंगे होश, क्या पहले कभी देखा था ऐसा नोट?

10 रुपये के 2 नोटों की नीलामी होने वाली है और आप इसकी कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे. क्योंकि 10 रुपये के ये दो नोट लाखों में नीलाम होने जा रहे हैं. इन दुर्लभ नोटों की नीलामी लंदन में की जाएगी. लंदन में नूनन्स मेफेयर नीलामी केंद्र में इन दो नोटों की बोली लगाई जाएगी. अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बिक्री के इन दो नोटों की पेशकश की जाएगी. जहां इनकी कीमत 2,000 से 2,600 पाउंड (2.7 लाख रुपये) तक जा सकती है.

Two 10-rupee banknotes that were recovered from the wreck of the SS Shirala, which was sunk by a German U-boat on 2 July 1918.



