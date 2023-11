मालिक की मौत हो गई फिर भी 4 महीने से शवदाह गृह के पास इंतज़ार कर रहा है ये डॉग, वीडियो रुला देगा

कहते हैं कुत्ते वफादार होते हैं. आए दिन कई मौके पर उनकी वफादारी देखने को मिलती रहती है. अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कुत्ता 4 महीने (The dog does not leave this place & has been here for the past four months) से अपने मालिक का इंतज़ार शवदाह गृह में कर रहा है. वहीं सोता है, वहीं खाता है और रैंप की तरफ ताकते रहता है. उसे ऐसा लग रहा है कि उसका मालिक आएगा और उसके साथ प्यार करेगा. हालांकि, अब कभी ऐसा नहीं हो सकता है. कुत्ते का मालिक, अब इस दुनिया में नहीं (The dog feels that the owner is still here) है. उनकी मौत हो गई है. ये बात पूरी दुनिया को पता है मगर कुत्ते को नहीं पता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी भावुक कर देने वाला है. इस वीडियो को देखने के बाद आप भी पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे.