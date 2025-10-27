क्या आपके बच्चों को भी खाना पसंद है क्रीम वाले बिस्किट? जिसे आप 'क्रीम बिस्किट' समझते हैं, वो असल में क्या है?

Cream Biscuit Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्कूल की क्लास में बच्चों को क्रीम बिस्किट के पीछे छिपी सच्चाई के बारे में बताया जा रहा है. वीडियो में सैकड़ों बच्चे नीचे बैठे हैं और एक टीचर मंच पर खड़ी होकर उनसे सवाल कर रही होती हैं कि, जो क्रीम वाला बिस्किट आप खाते हैं वह असल में किस चीज़ का होता है? शुरुआत में बच्चे हंसते हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब सच्चाई सामने आती है, तो हर कोई हैरान रह जाता है.

Cream नहीं, लिखा होता है Crème- फर्क जानिए (creme vs cream)

टीचर बच्चों को एक बिस्किट का पैकेट दिखाती हैं और कहती हैं कि, 'ज़रा देखो इस पर क्या लिखा है?' एक बच्ची ज़ोर से पढ़ती है- 'Crème.'यहीं से कहानी पलट जाती है. टीचर बताती हैं कि 'Cream' (C-R-E-A-M) दूध से बनती है, जबकि 'Crème' (C-R-E-M-E) दरअसल vegetable oil, color और flavour से तैयार की जाती है, यानी जिसे हम सालों से 'क्रीम बिस्किट' समझकर खा रहे हैं, वो असल में दूध की नहीं, तेल की बनी परत होती है.

बच्चों को दी गई एक सोच बदलने वाली सीख (food awareness video)

वीडियो में टीचर बच्चों को समझाती हैं कि अगली बार जब भी कोई बिस्किट या स्नैक खरीदो, तो पैकेट को पलटकर उसके ingredients जरूर पढ़ो. असली जानकारी वहीं छिपी होती है. बच्चे ध्यान से सुनते हैं, कुछ हैरान दिखते हैं और यही इस वीडियो की खूबसूरती है. ये सिर्फ एक क्लास नहीं, बल्कि conscious eating की शुरुआत है.

क्यों जरूरी है ये जागरूकता (healthy eating tips)

आजकल बच्चे ही नहीं, बड़े भी बिना सोचे-समझे चीज़ें खरीदते हैं. पैकेट पर लिखे शब्द और विज्ञापन हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन असली सच्चाई अक्सर पीछे लिखी होती है. इस वीडियो (Cream Biscuit Khane ke Nuksan) ने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि, आखिर हम क्या खा रहे हैं और अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं.

