विज्ञापन
विशेष लिंक

हज यात्रा के लिए जोड़े थे 3 लाख रुपये, 500 के नोटों का बंडल देखकर भी नहीं डगमगाई नीयत, लेडी कंडक्टर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, हैदराबाद में टीजीएसआरटीसी बस की महिला कंडक्टर सरिता और ड्राइवर नरसिम्हुलु ने हज यात्रा के लिए रखे यात्री के 3 लाख रुपये सुरक्षित लौटाए, जो वो बस की सीट पर ही भूल आया था.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
हज यात्रा के लिए जोड़े थे 3 लाख रुपये, 500 के नोटों का बंडल देखकर भी नहीं डगमगाई नीयत, लेडी कंडक्टर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल
बस में छूटी 500-500 की नोटों की गड्डियों से भरी थैली, TGSRTC बस कंडक्टर की ईमानदारी ने जीता दिल

आज के दौर में जहां पैसों के लिए रिश्ते तक बिगड़ जाते हैं, वहीं हैदराबाद की एक लेडी कंडक्टर ने ईमानदारी की ऐसी मिसाल कायम की है, जो हर किसी का दिल छू लेगी. बस में लावारिस पड़े लाखों रुपये देखकर भी उनकी नीयत नहीं डगमगाई. उन्होंने पाई-पाई का हिसाब लगाकर असली मालिक को उसके पैसे सौंप दिए.

ये भी पढ़ें:-एक ही दिन में करीब 1 लाख रुपये की कमाई! भारतीय महिला ने बताया अमेरिका में मेहंदी आर्टिस्ट कितना कमा लेते हैं?

हज के लिए जोड़े पैसों का बैग बस में छूटा

शादनगर के रहने वाले जहांगीर अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद जा रहे थे. उन्होंने पवित्र हज यात्रा की तैयारियों के लिए 3 लाख रुपये नकद साथ रखे हुए थे. अफजलगंज में बस से उतरकर जब वो नामपल्ली की ओर बढ़े, तब अचानक उन्हें होश आया कि नोटों की गड्डियों से भरा उनका बैग तो बस की सीट पर ही छूट गया है.

गड्डियां देखकर भी नहीं डगमगाई नीयत

उधर बस में लेडी कंडक्टर सरिता की नजर लावारिस बैग पर पड़ी. बैग खोलते ही उसमें 500-500 रुपये के नोटों की गड्डियां रखी हुई थीं. सरिता ने बिना एक पल गंवाए तुरंत ड्राइवर नरसिम्हुलु को पूरी बात बताई और बैग को संभालकर रख लिया. जब जहांगीर घबराते हुए वापस बस स्टैंड पहुंचे, तो दोनों कर्मचारियों ने सीधे बैग देने के बजाए पहले उनसे रकम और सामान से जुड़े कड़े सवाल पूछे, ताकि असली मालिक का पता चल सके.

ये भी पढ़ें:-घर से काम करने की खुशी पड़ी भारी, 2 हफ्ते के वर्क फ्रॉम होम से ही हिल गया दिमाग! महिला ने शेयर किया एक्सपीरियंस

परिवहन मंत्री ने की तारीफ

जहांगीर ने जैसे ही बताया कि बैग में पूरे 3 लाख रुपये हैं, सरिता ने उनके सामने ही कैश गिना और संतुष्ट होने के बाद बैग उनके हवाले कर दिया. अपनी जिंदगी भर की कमाई सुरक्षित वापस पाकर जहांगीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए. इस घटना की जानकारी मिलते ही तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने सरिता और नरसिम्हुलु की वफादारी की जमकर सराहना की.

ये भी पढ़ें:-आखिर एक बार पहनने के बाद कपड़े क्यों फेंक रहे हैं लोग? चीन के इस नए ट्रेंड ने उड़ाई सबकी नींद!
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
TGSRTC Bus, Hyderabad Bus, Passenger, Hyderabad Bus Driver, Bus Conductor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com