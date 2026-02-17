समंदर की तह से निकला 14वीं सदी का खजाना, नीले सफेद चीनी बरतन ने खोला पुराना राज

14th Century Shipwreck: समंदर कभी सिर्फ पानी नहीं होता, उसके सीने में सदियों के राज दफ्न होते हैं. सिंगापुर के शांत पानी के नीचे जब पुरातत्व टीम उतरी, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि, वहां 14वीं सदी की एक ऐसी दास्तान छिपी है जो एशिया के पुराने कारोबार, शानो शौकत और चीनी बरतन की चमक को फिर से जिंदा कर देगी. धीरे-धीरे जब मिट्टी और रेत हटी, तो नीले सफेद बरतन के टुकड़े ऐसे सामने आए जैसे वक्त ने खुद कोई पर्दा उठा दिया हो.

समंदर की तह में छिपा था राज (Secret Beneath the Sea)

सिंगापुर के समुद्री इलाकों में 2016 से 2019 के बीच चली एक समुद्री खुदाई ने इतिहास का परदा उठा दिया. इस मिशन को HeritageSG की टीम ने लीड किया. इस दौरान करीब 3.5 टन सिरेमिक टुकड़े और कुछ साबुत बरतन मिले. यह खोज अब Temasek Wreck के नाम से जानी जा रही है. खास बात यह रही कि इस जहाज के मलबे में 14वीं सदी के युआन दौर के बरतन मिले, जो अपने आप में बेमिसाल हैं. नीले सफेद डिजाइन वाले बरतन इतने शानदार हाल में मिले कि विशेषज्ञ भी हैरान रह गए.

नीले सफेद बरतन की कहानी (Story of Yuan Blue White Porcelain)

इस खोज की सबसे बड़ी खासियत Jingdezhen, China में बने Yuan blue and white porcelain हैं. करीब 136 किलो वजन के ये बरतन 2350 से ज्यादा टुकड़ों में मिले, जिनमें कुछ लगभग पूरे बरतन भी शामिल हैं. यह पूरे कार्गो का लगभग 3.9 प्रतिशत था, जो अपने पैमाने में दुनिया के किसी भी पुराने जहाज से ज्यादा माना जा रहा है. युआन राजवंश 1271 से 1368 तक चला. यही वह दौर था जब चीन के सिरेमिक उद्योग ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपना जलवा दिखाया. बाद में मिंग और किंग दौर में यही कला और ज्यादा मशहूर हुई.

चीन से टेमासेक तक का सफर (Voyage from China to Temasek)

इतिहासकारों के मुताबिक यह जहाज एक चीनी जंक शिप था, जो संभवत Quanzhou, Fujian से रवाना हुआ था. उसका मकसद Temasek यानी पुराने सिंगापुर तक माल पहुंचाना था. उस वक्त टेमासेक एक रौनकदार कारोबारी बंदरगाह हुआ करता था. हालांकि, जहाज का ढांचा नहीं मिला, लेकिन बरतन और सामान ने इसकी पहचान साफ कर दी. इसमें Longquan celadon, qingbai ware, shufu ware और Dehua whiteware जैसे अलग अलग किस्म के सिरेमिक मिले, जो 14वीं सदी के चीन की विविधता दिखाते हैं.

क्यों अहम है यह खोज (Why This Discovery Matters)

Temasek Wreck सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि एशिया के समुद्री नेटवर्क की जिंदा गवाही है. यह खोज बताती है कि 14वीं सदी में चीन का माल किस तरह साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच रहा था. यह भी साबित हुआ कि उस दौर की चीनी जहाजरानी मानसून रास्तों पर मजबूती से चलती थी. विशेषज्ञों का कहना है कि यह खोज भविष्य की पुरातात्विक स्टडी के लिए बेंचमार्क बनेगी. इससे उन सिरेमिक बरतनों की तारीख तय करने में मदद मिलेगी, जिनकी उत्पत्ति अब तक साफ नहीं थी.

