26 साल की नौकरी में सिर्फ 1 ही दिन ली छुट्टी, इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स में दर्ज हुआ नाम

26 सालों में केवल एक ही छुट्टी (man takes only one off)

दरअसल, उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले तेजपाल सिंह ने हाल ही में एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बनाया है, जिसके चलते भी सुर्खियों में है. बताया जा रहा है कि, शख्स ने अपनी 26 साल की नौकरी में महज एक ही छुट्टी (paid leaves) ली है, जिसके चलते उन्होंने अपना नाम 'इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स' में दर्ज करा लिया है. कहा जा रहा है कि, तेजपाल सिंह (tejpal singh) छुट्टी वाले दिन यानि की रविवार को भी दफ्तर जाया करते हैं. उनके इस योगदान को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई है.

कौन हैं तेजपाल सिंह? (UP Man Sets Record By Taking Just One Day Leave)

एक ओर जहां कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तीन छुट्टियों (casual leaves) को लेकर बहस छिड़ी हुई है. वहीं दूसरी ओर तेजपाल सिंह ने काम को लेकर एक अलग ही मिसाल पेश कर दी है. बताया जा रहा है कि, तेजपाल सिंह होली, दिवाली, दशहरा, भैया दूज जैसे स्पेशल त्योहारों को तो छोड़िए छुट्टी वाले दिन रविवार को भी ऑफिस जाना नहीं भूलते. बता दें कि, तेजपाल सिंह साल 1995 से अब तक बिजनौर की एक शुगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कंपनी के नियम के मुताबिक, उन्हें साल में 45 दिन की छुट्टियां मिलती है, बावजूद इसके उन्होने केवल एक ही दिन की छुट्टी ली है. उनके मुताबिक, उन्होंने ये अपनी मर्जी से किया है, जिसकी वजह से अब उनके नाम एक रिकॉर्ड है.