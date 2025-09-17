विज्ञापन

देसी हीरोइनों को 12-15 करोड़ देने वाले बॉलीवुड ने विदेशी एक्ट्रेस को ऑफर किए 500 करोड़, प्रियंका, कैटरीना, दीपिका भी छूटीं पीछे

हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सिडनी स्वीनी जल्द ही बॉलीवुड में धमाल मचा सकती हैं. खबर है कि उन्हें भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक में काम करने का मौका मिला है.

हॉलीवुड स्टार सिडनी स्वीनी को मिला बॉलीवुड का बड़ा ऑफर
नई दिल्ली:

हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सिडनी स्वीनी जल्द ही बॉलीवुड में धमाल मचा सकती हैं. खबर है कि उन्हें भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक में काम करने का मौका मिला है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक प्रोडक्शन हाउस ने सिडनी को 45 मिलियन पाउंड (लगभग 530 करोड़ रुपये से ज्यादा) की भारी-भरकम डील ऑफर की है. द सन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस डील में 35 मिलियन पाउंड (लगभग 415 करोड़ रुपये) की फीस और 10 मिलियन पाउंड (लगभग 115 करोड़ रुपये) स्पॉन्सरशिप डील्स शामिल हैं. निर्माता सिडनी की स्टार पावर का इस्तेमाल करके इस फिल्म को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ा बनाने की उम्मीद कर रहे हैं.

अगले साल होगी फिल्म की शूटिंग

फिल्म की कहानी एक युवा अमेरिकी स्टार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक भारतीय सेलिब्रिटी से प्यार कर बैठती है. इस फिल्म की शूटिंग 2026 की शुरुआत में न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन और दुबई जैसे कई शहरों में होने की उम्मीद है.एक सूत्र ने बताया, “सिडनी इस ऑफर से हैरान थीं, क्योंकि 45 मिलियन पाउंड की रकम बहुत बड़ी है. यह प्रोजेक्ट काफी दिलचस्प है और इससे उनकी दुनियाभर में पहचान और बढ़ सकती है. भारतीय फिल्म इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, और यह फिल्म इसे दुनिया भर में पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है.”

पैसा ही सब कुछ नहीं है

सूत्र ने आगे कहा, “अभी कुछ भी पक्का नहीं हुआ है, लेकिन यह सिडनी के लिए एक शानदार मौका है. वह अपने विकल्पों पर सावधानी से विचार कर रही हैं. पैसा ही सब कुछ नहीं है, और उनके पास पहले से कई प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन यह फिल्म उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है.” सिडनी के प्रतिनिधियों ने अभी इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है.

इन फिल्मों में किया सिडनी स्वीनी ने काम

सिडनी स्वीनी को टीवी सीरीज Euphoria और The White Lotus से खूब शोहरत मिली. वह जल्द ही फिल्म Christy में नजर आएंगी, जिसमें वह अमेरिका की पहली महिला बॉक्सर क्रिस्टी मार्टिन का किरदार निभा रही हैं, जिन्हें Sports Illustrated के कवर पर जगह मिली थी. इस फिल्म में बेन फोस्टर और मेरिट वेवर भी हैं, और यह 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हाल ही में, जुलाई में सिडनी अमेरिकी डेनिम ब्रांड American Eagle की नई कैंपेन का चेहरा बनीं, जिसमें उनके “ग्रेट जीन्स” की तारीफ की गई.

