गंगा का पानी, आस्था और साइंस…Jeremy Wade के एक टेस्ट ने क्यों छेड़ दी नई बहस

कभी आस्था सवालों से टकराती है, तो कभी साइंस लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है. इस बार मामला गंगा का है, जहां एक विदेशी वैज्ञानिक के छोटे से टेस्ट ने सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया.

परंपरा और विज्ञान के बीच संवाद, गंगा के पानी पर Jeremy Wade की जांच ने क्या दिखाया

British Biologist Tests Ganga Water: भारत में गंगा सिर्फ नदी नहीं, आस्था की पहचान है, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने इस पवित्र नदी को बिल्कुल अलग नजरिए से दिखा दिया. मशहूर ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट और River Monsters शो के होस्ट Jeremy Wade ने गंगा के पानी पर एक साधारण सा वैज्ञानिक टेस्ट किया, जो अब इंटरनेट पर चर्चा का सबब बना हुआ है. यह वीडियो Jeremy Wade ने अपने Instagram अकाउंट पर शेयर किया, जिसके बाद लाखों लोगों ने इसे देखा और इस पर अपनी राय रखी.

एक आसान टेस्ट और चौंकाने वाला नतीजा (Ganga water test)

वीडियो में Jeremy Wade एक केमिकल बेस्ड वॉटर टेस्ट दिखाते हैं. वह बताते हैं कि अगर पानी गुलाबी रंग में बदले तो वह साफ माना जाता है. पहले वह मिनरल वॉटर की जांच करते हैं, जो सही रंग दिखाता है.

इसके बाद गंगा के पानी की बारी आती है. टेस्ट के दौरान पानी हल्का भूरा हो जाता है. Wade बताते हैं कि इसका मतलब है फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी, यानी पानी में इंसानी गंदगी.

आस्था को ठेस और एक अजीब दुविधा (Ganga River pollution)

Jeremy Wade यह भी मानते हैं कि गंगा की गंदगी पर बात करना कई लोगों को नागवार गुजर सकता है. वीडियो में वह एक साधु के साथ गंगा स्नान करते भी नजर आते हैं. हालांकि, वह पानी पीने से बचते हैं और मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि बीमारी हुई या नहीं, यह वक्त बताएगा.

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं (Social Media Reactions)

वीडियो के बाद लोगों की राय बंटी नजर आई. किसी ने अंधी आस्था पर सवाल उठाए, तो किसी ने गंगा सफाई पर खर्च हो रहे पैसे पर चिंता जताई. कई यूजर्स ने कहा कि, 'नदी को 'देवी' मानते हैं, लेकिन उसकी हिफाजत करना भूल जाते हैं.'

