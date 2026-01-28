विज्ञापन
गलती ऐसी हो तो क्यों ना हो वायरल, जानें आखिर ये टॉय क्यों खरीदने को मजबूर हुए लोग

कभी-कभी गलती ही सबसे बड़ी कहानी बन जाती है. चीन में नया साल आने से पहले एक ऐसा ही सॉफ्ट टॉय वायरल हो गया है, जो हंसाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की उदासी बयान करने के लिए खरीदा जा रहा है.

चीन में एक गलती से बना खिलौना क्यों हो रहा है इतना वायरल? चौंका देगी वजह, अब बना ट्रेंड

Crying Horse Toy: चीन में Lunar New Year की रौनक शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसा टॉय छा गया है, जो हंसाने के लिए नहीं बल्कि दिल की हाल बयां करने के लिए खरीदा जा रहा है. लबूब डॉल के बाद अब चीन में रोते हुए घोड़े वाले टॉय ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है. लाल रंग का यह छोटा सा घोड़ा उदास है, आंखों में जैसे थकान है और चेहरे पर वही भाव, जो रोज सुबह ऑफिस जाते वक्त कई लोगों के होते हैं. दिलचस्प बात यह है कि यह टॉय किसी बड़े प्लान का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक छोटी सी गलती से पैदा हुआ और अब लाखों लोगों की इमोशन फीलिंग की आवाज बन चुका है.

Photo Credit: Xinhua/Shutterstock

गलती से बना, लेकिन दिल से जुड़ा (Chinese viral soft toy)

यह टॉय असल में गलती से बना था. पूर्वी चीन के यिवू शहर में Happy Sister नाम की दुकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि एक कर्मचारी ने घोड़े के चेहरे पर स्माइल उल्टी सिल दी, जिससे वह उदास और रोता हुआ दिखने लगा. दुकानदार को लगा था कि कस्टमर रिफंड मांगेगा, लेकिन कहानी ने अलग मोड़ ले लिया.

फोटो वायरल हुई, भीड़ लग गई (Lunar New Year toy trend)

जैसे ही इस 'crying horse toy' की फोटो ऑनलाइन घूमी, लोगों को यह अजीब लेकिन सच्चा लगने लगा. दुकान मालिक झांग हुआकिंग (Zhang Huoqing) के मुताबिक, युवा कामकाजी लोग इस उदास चेहरे से खुद को जोड़ पा रहे हैं. उनका कहना है कि लोग मजाक में कह रहे हैं, काम पर हम ऐसे दिखते हैं और काम के बाद मुस्कुराते हैं.

कॉरपोरेट लाइफ का आईना बना टॉय (Toy Reflecting Modern Work Life)

एक ग्राहक ने कहा कि यह घोड़ा बिल्कुल वैसा है जैसा वह ऑफिस में महसूस करता है. यह लाल रंग का टॉय करीब 20 सेंटीमीटर लंबा है, जिसकी कीमत 25 युआन है. इस पर सुनहरे धागे से 'money comes quickly' लिखा है, जो नए साल में किस्मत की उम्मीद भी दिखाता है.

Photo Credit: cz.tv

चीन का वायरल टॉय (sad horse plush toy)

यह टॉय सिर्फ खिलौना नहीं, बल्कि आज के युवा वर्कर्स की भावनाओं का आईना बन गया है. यही वजह है कि फैक्ट्री ने इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और विदेशों से भी ऑर्डर आने लगे हैं. रोता हुआ घोड़ा यह दिखाता है कि आज के दौर में लोग परफेक्ट चीज नहीं, बल्कि अपनी कहानी ढूंढते हैं. शायद इसी लिए एक छोटी सी गलती, इतनी बड़ी मुस्कान और सुकून बन गई.

