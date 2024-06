मार्केट में आया पानी-पुरी शवरमा, वीडियो देख लोग बोले- ये फूड लवर्स की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है

Surat Street Vendor Recipe Viral: दुनिया भर में खाने के शौकीनों की कोई कमी नहीं है. यही वजह है कि आज हर गली-नुक्कड़ पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स खाने-पीने की चीजों के साथ एक से बढ़कर एक एक्सपेरिमेंट्स करते नजर आ रहे हैं. इनमें कुछ एक्सपेरिमेंट जहां मुंह में पानी ले आते हैं, वहीं कुछ बुरी तरह फ्लॉप साबित होते हैं. हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फूड लवर्स को गहरा झटका लगा है. वीडियो में पानी पुरी का ये अंदाज देखकर लोगों का रिएक्शन देखते ही बन रहा है.

पानी पुरी के साथ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट (Golgappe Ka Viral Video)

हाल ही में सूरत में एक वेंडर ने पानी पुरी के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया, उसे देखकर लोग दंग हैं. दरअसल, शख्स ने नॉर्मल पानी पुरी को बदलकर 'पानी पुरी शावरमा' को ईजाद किया है. इस डिश को इंटरनेट पर जबरदस्त अटेंशन मिल रहा है. क्या आपने कभी ट्राई किया है पानी पुरी शावरमा. वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे सबसे पहले चिकन चंक्स में पत्तागोभी, बीटरूट, मायोनीज, ग्रेवी मिलाकर पानी पूरी की स्टफिंग तैयार की जाती है और फिर मायोनीज, सॉस और चीज के साथ इसे सर्व किया जाता है.

यहां देखें वीडियो

Ismail, a pani puri vendor from Surat, embarked on a journey to Turkey, where he was captivated by the flavors of shawarma. Upon his return, he ingeniously fused the two cuisines, creating the unique and delectable Pani Puri Shawarma. His innovative dish quickly became a… pic.twitter.com/0JvsVaB3Ut