टी-सीरीज के इस भक्ति गीत को मिले 5 अरब व्यूज, फेल हुए अरिजीत से लेकर हनी सिंह, बॉलीवुड, पंजाबी, साउथ सब पीछे

टी-सीरीज की ओरिजिनल ‘श्री हनुमान चालीसा’ ने यूट्यूब पर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जिसे आज तक न किसी बॉलीवुड गाने ने हासिल किया, न किसी पंजाबी या साउथ गीत ने.

टी-सीरीज के हनुमान चालीसा को मिले 5 अरब व्यूज
नई दिल्ली:

टी-सीरीज की ओरिजिनल ‘श्री हनुमान चालीसा' ने यूट्यूब पर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जिसे आज तक न किसी बॉलीवुड गाने ने हासिल किया, न किसी पंजाबी या साउथ गीत ने. 14 साल पहले रिलीज हुआ यह भक्ति वीडियो अब इतिहास रचते हुए 5 बिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर चुका है. भारत में कई बड़े यूट्यूबर्स और सुपरहिट गाने मौजूद हैं, लेकिन कोई भी वीडियो इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है. टी-सीरीज ने यह वीडियो 10 मई 2011 को यूट्यूब पर अपलोड किया था. समय बीतता गया, पर ‘श्री हनुमान चालीसा' की लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही रही.

इस रिपोर्ट को लिखे जाने तक इसे 5,008,506,730 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. यह भारत का पहला और एकमात्र वीडियो है जिसने यूट्यूब पर इतनी बड़ी संख्या छुई है. वीडियो को 20 मिलियन से ज्यादा लाइक्स भी मिल चुके हैं. इसमें गुलशन कुमार नजर आते हैं, जबकि भक्ति गीत की दिल छू लेने वाली आवाज हरिहरन ने दी है. इसका संगीत ललित सेन ने तैयार किया है. टी-सीरीज ने सोशल मीडिया पर इस बड़ी उपलब्धि की खुशी फैंस के साथ शेयर की और लिखा कि ये सफलता लोगों के विश्वास, भक्ति और प्यार का सबसे बड़ा सबूत है.

यूट्यूब पर दूसरों का क्या हाल?

भारत में कई गाने करोड़ों में व्यूज लाते हैं, लेकिन ‘श्री हनुमान चालीसा' की बराबरी कोई नहीं कर सका. इसके बाद सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो है पंजाबी ट्रैक ‘लहंगा', जिसके 1.8 बिलियन व्यूज हैं. ‘52 गज का दामन', ‘वास्ते', ‘लुट गए', ‘लौंग लाची' और ‘राउडी बेबी' भी टॉप लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन इनमें से एक भी वीडियो अभी 2 बिलियन तक नहीं पहुंच पाया. ‘श्री हनुमान चालीसा' का यह रिकॉर्ड दिखाता है कि भक्ति और विश्वास यूट्यूब पर भी अपना अलग ही स्थान रखते हैं.

Hanuman Chalisa, T-series New Record, Hanuman Chalisa T-series, Gulshan Kumar, Devotional Song Gulshan Kumar
