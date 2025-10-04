वाराणसी में हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर से बजाने पर पुजारी को धमकाया, 2 आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दशहरा के दिन कुछ लोगों ने शहर की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की. मंदिर में बज रहे हनुमान चालीसा को बंद कराने दर्जनों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और पुजारी को धमकी देने लगे. इस मामले में पुजारी ने अब तहरीर दी तो उस आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

ये मामला वाराणसी शहर के अल्पसंख्यक बहुल मदनपुरा क्षेत्र का है. यहां हनुमान मंदिर में स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने जाने पर स्थानीय मुस्लिम लोगों ने पुजारी से झगड़ा कर लिया. मंदिर के बाहर इकट्ठे हुए लोगों की धमकी को देखते हुए पुजारी ने हनुमान चालीसा बजाना बंद कर दिया.

मुस्लिम बहुल मदनपुरा में सड़क के किनारे एकलौता प्राचीन हनुमान मंदिर में विजयादशमी की सुबह मंदिर में हनुमान चालीसा बज रहा था. तभी पास की गली और पास के दस बारह मुस्लिम युवक आये और हनुमान चालीस बंद करने की चेतावनी दी. दावा है कि भीड़ ने पुजारी संजय से कहा कि ये मेरे कानों में न पहुंचे.

पुजारी संजय दावा करते हैं कि मंदिर पर इकट्ठी हुई भीड़ ने धमकियां दीं. माहौल देखकर डरे हुए पुजारी संजय ने हनुमान चालीसा बंद कर दिया. सोशल मीडिया पर इस बहसबाज़ी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया है. मदनपुरा वाराणसी का बेहद संवेदनशील इलाका है.